Hausse des prix : Macky Sall était averti de l’inflation mondiale, selon…

L’avenir de l’industrie de transformation de nos ressources naturelles en question

Cela est devenu évident. Depuis les indépendances, on répète la même chose: le développement passe par la transformation des matières premières. L’Union africaine et la CEA ont adopté des résolutions dans ce sens pour l’Afrique. En conséquence, il faut à minima défendre l’entreprise de transformation de nos ressources naturelles. Celle-ci traverse des moments difficiles, en cause, un problème économique dû à la répercussion de l’inflation mondiale sur les coûts de production.

Macky Sall était averti ; il y aura de l’inflation mondiale après la covid 19. La guerre d’Ukraine en rajoute évidemment. Mais le gouvernement y voit plutôt une aubaine, la hausse des recettes douanières et des droits de porte. Alors qu’il y a aussi pour l’entreprise une hausse des prix des intrants et pour les ménages une hausse des prix à la consommation pour les biens et services non administrés.

Voilà le problème économique de Macky Sall. Lui qui estime que l’opposition est composée de nullards, doit trouver une solution rapide à ce problème. Pour ma part, je pense qu’il faut défendre l’entreprise de transformation de nos matières premières, arachide, phosphates, calcaires, canne à sucre, etc. Il y a en jeu près de 5% du pib, plus de 600 milliards.

Mamadou Lamine Diallo