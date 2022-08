Haute trahison dans Yewwi…PUR et Taxaawu en colère contre Sonko

Ousmane Sonko est passé de héros de Yewwi Askan Wi à ennemi numéro un de ladite coalition. Sa déclaration de candidature à la présidentielle de 2024 a fait éclater la coalition Yewwi et mis fin à l’inter coalition. Si Abdoulaye Wade a choisi de concentrer ses efforts sur la massification du PDS, les autres partis de Yewwi ne décolèrent pas contre Ousmane Sonko qui met en péril la dynamique de cette même coalition au sein de l’Assemblée nationale. Taxaawu Sénégal de Khalifa Sall et le PUR du marabout-politicien Serigne Moustapha Sy sont déçus de l’attitude du maire de Ziguinchor…

Ousmane Sonko démontre plus que jamais sa traîtrise. Il s’est servi Yewwi Askan Wi et de l’inter coalition constituée par cette dernière avec Wallu, rien que pour parvenir à ses fins. Ousmane Sonko cherchait à se donner plus de crédibilité avec ces alliances. Il a obtenu cette crédibilité, en s’alliant avec des personnalités illustres de la scène politique nationale comme Me Abdoulaye Wade, Khalifa Sall, Serigne Moustapha Sy…

Aujourd’hui qu’il a obtenu ce qu’il voulait, Ousmane Sonko se défait de cette alliance. Il cherche à couper l’herbe sous les pieds de tous ses alliés circonstanciels en déclarant sa candidature à l’élection présidentielle. Ousmane Sonko fausse le jeu au sein de l’inter coalition qui aurait voulu que toute déclaration de candidature à l’élection présidentielle de 2024, après discussions.

Ousmane Sonko le sait très bien. Pourquoi Serigne Moustapha Sy se rangerait derrière lui pour soutenir sa candidature à l’élection présidentielle de 2024, alors que son parti le PUR a de grandes ambitions pour diriger le Sénégal ? Ne parlons même pas de Me Abdoulaye Wade, ancien Président de la République qui n’a pour seul rêve que de voir son fils Karim Wade devenir futur Président de la République du Sénégal. Khalifa Sall n’a pas hésité à claquer les portes du Parti socialiste (PS), uniquement parce que ce parti resté accroché aux chars de Benno Bokk Yaakaar, constituait finalement un frein pour lui dans son ambition de diriger un jour les destinées du Sénégal.

Ousmane Sonko veut veut se montrer plus rusé que tout ce monde en annonçant sa candidature. Ousmane Sonko est un homme politique trop prétentieux, outre qu’il ne dit jamais la vérité. Même devant ses alliés, il cherche toujours à les mettre devant les faits accomplis. Ousmane Sonko pense qu’en faisant sa déclaration prématurée de candidature à l’élection présidentielle de 2024, Khalifa Sall, Serigne Moustapha Sy et Me Abdoulaye Wade n’auront d’autre choix que de le suivre.

Il peut rêver s’il le veut, il a en face de lui, de grands briscards de la politique qui n’accepteront jamais de se ranger derrière lui, alors qu’il est dernier venu sur la scène politique nationale. Ensuite, Ousmane Sonko est un personnage en qui même ses alliés de circonstance, n’accordent la simple confiance. Ousmane Sonko ne dit jamais la vérité, et reste un manipulateur.

Les Sénégalais ont toujours en mémoire comment Ousmane Sonko a tenté de manipuler tout un peuple, en mentant de façon éhontée sur l’affaire Adji Sarr. Ousmane Sonko a démontré comment il pouvait être un personnage dangereux pour l’unité de la nation, en se servant de la carte ethniciste. Voilà pourquoi, il n’a pas toute la confiance de ses alliés au sein de l’inter coalition Wallu-Yewwi Askan Wi.

Pire, le leader des Patriotes Africains du Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité (PASTEF) a voulu se jouer d’eux, en se précipitant d’annoncer sa candidature à l’élection présidentielle de 2024, les mettant ainsi devant le fait accompli. Ce qui n’est que de l’imposture de sa part que ni Me Abdoulaye Wade ni Khalifa Sall ni Serigne Moustapha Sy ne sauront accepter…

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn