Révélations : Macky courtise Karim, Sonko séduit Wade…le PDS en feu !

C’est une grosse révélation dans le champ politique qui risque de montrer la faille chez les Libéraux. Entre le vieux Abdoulaye Wade, Secrétaire général national du PDS et son fils Karim candidat dudit parti à la présidentielle, c’est une divergence qui déroute les militants et mouvements de soutien. Au moment où le candidat du PDS se rapproche de Macky Sall avec la médiation du faucon en chef, Abdoulaye Wade qui se veut radical, se laisse séduire par Sonko. Karim Wade espère obtenir son amnistie en se rapprochant de Macky et Wade veut reconquérir le pouvoir avec une opposition forte.

Entre les deux, il y a une divergence sur l’attitude à adopter en direction de l’élection présidentielle de 2024. Me Abdoulaye Wade demeure convaincu que le PDS peut reconquérir le pouvoir en restant ancré dans l’opposition en 2024. Seulement, cette reconquête ne se fera qu’à travers une alliance avec une opposition très forte. Me Abdoulaye Wade se laisse de plus en plus séduire par Ousmane Sonko qui cherche à rouler le PDS au moment venu.

Ousmane Sonko veut faire croire à Me Abdoulaye Wade qu’une alliance entre le PDS et le PASTEF au sein d’une coalition forte de l’opposition en 2024 est la seule alternative pour venir à bout du régime du Président Macky Sall en 2024. Ousmane Sonko cherche à embobiner Me Abdoulaye Wade, car jamais il ne renoncera à sa propre candidature pour se ranger derrière Karim Wade que son père Me Abdoulaye Wade veut à tout prix mettre en selle.

Comme d’habitude, Ousmane Sonko veut rouler tout son monde. D’ailleurs, il est le principal ennemi de Me Abdoulaye Wade et de son fils Karim dont il pense toujours qu’ils méritent la potence. Ousmane Sonko reste un personnage perfide. En tout cas, Karim Wade semble avoir compris, que son meilleur atout en 2024, c’est de s’allier avec le régime du Président Macky Sall. Une alliance avec Macky Sall, est la garantie pour lui qu’il pourra se faire amnistier et se mettre définitivement à l’abri des poursuites actuelles dont il fait l’objet devant la justice sénégalaise.

Ensuite, cette alliance avec Macky Sall pourrait faire de lui, le candidat du pouvoir en 2024. Macky Sall ne peut se présenter en 2024, car la Constitution lui interdit de se présenter à un troisième mandat consécutif à l’élection présidentielle. Qui dans le camp de Benno Bokk Yaakaar pour faire tête à l’opposition en 2024 ? Il n’y en a vraiment pas. Karim Wade est aujourd’hui la planche de salut qui reste la plus crédible pour le régime du Président Macky Sall…

Karim Wade est de son côté assuré, que s’il devient le candidat du régime en 2024, il bénéficiera de tout le soutien de l’appareil et de la logistique de l’Etat. Il en aura besoin en 2024, d’autant que ses autres adversaires de l’opposition, pour être restés durant toutes dernières années sur le terrain, bénéficient d’une longueur d’avance sur lui. Karim Wade a plus qu’intérêt à négocier avec Macky Sall en perspective de 2024. Et il a besoin de son « amnistie » pour participer à la présidentielle de 2024. La méthode radicale de Wade le prive de 2024…

Reste maintenant à savoir comment concilier les positions plus que divergentes du père et du fils. Abdoulaye Wade entendra-t-il raison et se rangera derrière la position de son fils ? Ou fera-t-il tout pour convaincre Karim Wade que son choix est le meilleur ? En tout cas, le PDS n’a pas besoin d’avoir de telles divergences dans ses rangs dans un contexte où il a démontré à tout le monde encore qu’il reste toujours l’une des principales forces politiques dans le pays. Me Abdoulaye Wade et son fils se doivent donc de tout faire pour concilier leurs positions.

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn