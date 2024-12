HCDS : Mamadou Lamine Dianté liste ses priorités

Mamadou Lamine Dianté, ancien coordonnateur de la plateforme des Leaders alliés du candidats Ousmane Sonko (Lacos), a été nommé président du Haut conseil du dialogue social (HCDS), lors du Conseil des ministres du 2 octobre dernier.

Dans un entretien accordé à L’Observateur de ce samedi, 28 décembre, le successeur de Innocence Ntap Ndiaye liste ses priorités. «C’est le secteur public qui préoccupe le plus, mais aussi des structures publiques et parapubliques qui font face à des pertes d’emplois, et des entreprises en difficultés ; compte non tenu du secteur de la presse. Autant dire que les difficultés sont généralisées, et il ne faudrait pas faire la politique de l’Autruche, mais les prendre à bras le corps», décline-t-il.

L’ancien secrétaire général du Saems-Cusems de poursuivre : «Dans le secteur public, la culture du dialogue n’y est pas aussi ancrée qu’elle l’est dans le secteur privé. Une attention particulière doit être accordée à ce secteur public car c’est le secteur qui garantit un capital humain de qualité dans la durabilité.»

«Nos efforts de promotion du dialogue social doivent y être amplifiés, liste Dianté. Et, ce sera avec le concours de tous, aussi bien du Gouvernement et des syndicats. Dans le secteur privé, le chantier prioritaire est celui de la réactualisation des conventions collectives et de leurs annexes de classification des emplois dont la plupart sont obsolètes, mais aussi de la conclusion de conventions collectives dans les secteurs qui n’en disposent pas. […].»

«L’action du Hcds consistera à agir en amont en accompagnant les partenaires sociaux des secteurs à disposer d’avant-projets de conventions collectives», s’engage l’interlocuteur du journal avant de conclure : «À cet effet, avec les ressources mis à notre disposition et compte tenu du fait que la Stratégie nationale de développement 2025-2029 les a identifiés comme moteurs de croissance, nous avons commis deux consultants pour élaborer des avant-projets de convention collective pour les secteurs des professions agricoles et assimilées et des mines et des industries extractives.»