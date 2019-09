Histoire Générale Du Sénégal : La Communauté Khadre Corrige Iba Der Thiam

Les Khadres, une des communautés religieuses, représentée au Sénégal, par la voie de son Comité scientifique mandaté par le Khalife, plaide pour «l’exactitude des faits relatés dans certains passages du livre intitulé : «Histoire générale du Sénégal des origines à nos jours Tome III Volume ¼.». C’est ce qu’ils ont tenu à préciser à travers la note, parvenue à Walfquotidien, hier. «Le comité scientifique chargé de la gestion et la défense du rôle joué par la famille Ahlou Kountiyou dans l’expansion de l’Islam en général et la Tarikha Khadria en particulier, se donne comme mission de rétablir l’exactitude des faits relatés dans certains passages du livre intitulé : «Histoire générale du Sénégal des origines à nos jours Tome III Volume ¼.», soulignent-t-ils d’emblée. Avant de juger qu’«en effet, il y a certaines affirmations qui semblent être manipulées sous sa forme communicationnelle, la méthodologie utilisée et la présentation chronologique». De leur avis, «quand on parle de l’évolution de l’Islam et de la Tarikha Khadria, on doit commencer par ses origines, sa période d’évolution en citant les différents acteurs qui ont assuré la continuité jusqu’à la période actuelle».

Le comité scientifique Khadre, détaille : «Comme expliqué dans le livre en question les Ahlou Kountiyou ont été par leur ancêtre Oqba Ibn Nafi Al Moustadjiab (né en l’an 620 de l’hégire) qui avait transmis la mission à ses descendants, les premiers propagateurs de l’Islam au Maghreb et en Afrique Noire. Et pour la Tarikha Khadria aussi c’est toujours leur ancêtre Sidy Amar Cheikh (1552) fils cadet de Cheikh Ahmed Al Békaye Al Kabir ( 15ème siècle ) qui a assuré son expansion par l’intermédiaire de sa descendance dont Cheikh Sidy Mokhtar Al Kountiyou Al Kabîr ( 1722- 1811 ) qui est le Grand Maitre de la grande majorité des saints qui ont formé des ramifications de la Voie». De l’avis des scientifiques il y a à «regretter tout simplement que ce qui précède n’a pas été mis en exergue dans le titrage et la chronologie des faits cités dans le livre». Pour eux «c’est même le contraire qui est fait».

La communauté Khadre du Sénégal dit, toutefois, reconnaitre les efforts déployés par le Professeur Iba Der Thiam et ses collaborateurs, pour avoir produit une telle œuvre. Mais cela n’empêche que le travail «devrait être, au préalable avant le bouclage, envoyée aux différentes familles religieuses et coutumières concernées pour des observations basées sur des sources scientifiques». Sur une dernière note, ils assurent : «Dès que nous aurons terminé nos travaux, nous enverrons nos conclusions à la commission chargée de la rédaction de cet ouvrage avec à l’appui nos sources scientifiques».

Plus tôt, le comité scientifique dit se prononcer «sous l’autorité du Khalife général de la Tarikha Khadria à Ndiassane, héritier de la voie par la chaine de transmission (silsila) de Sidy Amar Cheikh Kounta (1552) Grand Maitre qui a propagé la Tarikha Khadria en Afrique, par ces différents petits-fils jusqu’à notre guide Cheikh Abou Mohamed Kounta (1840-1914) Grand Saint de l’islam fondateur de Ndiassane (1883) fils cadet de Cheikh Bounama Kounta (1780-1840) sauveur des âmes, fondateur de Ndankhe en l’an 1800».