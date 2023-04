Hommage à Ibrahima Sène…un authentique militant

HOMMAGE A IBRAHIMA SENE : UN AUTHENTIQUE MILITANT S’EN EST ALLE !

Pourquoi disparaître à jamais à un moment où ton pays a le plus besoin de toi, en cette période d’inquiétude et d’interrogations de toutes sortes, qui secouent le landerneau de l’espace politique traversé par de nombreuses zones de turbulence et d’incertitude ? Pourquoi prendre le risque grave de déstabiliser notre nation pour la précipiter dans « l’œil du cyclone » ? pour reprendre le titre d’une de tes dernières contributions en date du 22 octobre 2023 ?

Je sais parfaitement que ton rappel à Dieu résulte du choix de la volonté divine. Devant celle-ci, les croyants que nous sommes, ne pouvons que nous y incliner, puis prier pour le repos de l’âme de la créature rappelée par son Créateur, le Tout puissant.

Malgré un riche itinéraire de plus d’un demi-siècle de lutte sans relâche, jalonnée par des difficultés et des convulsions politiques et sociales de toutes sortes, ce militant des droits humains, Ibrahim Sène, n’a jamais dévié du chemin qu’il s’était lui-même tracé, depuis son jeune âge jusqu’à son décès, plongeant ainsi le Sénégal tout entier dans la tristesse et la consternation.

Depuis l’annonce de sa disparition dans la nuit du 8 au 9 avril, sur la pointe des pieds, en ce mois béni de ramadan pour les musulmans, et de fêtes de pâques pour les chrétiens, les témoignages n’ont cessé de s’exprimer dans les réseaux sociaux et dans la presse en ligne, sur ce militant profondément engagé et dévoué à la cause de son peuple.

A l’image de ce célèbre écrivain français du XXème siècle, théoricien du nouveau roman, Alain Robbe- Grillet, à qui un critique littéraire avait posé la question : « Quand cessez-vous d’écrire ? ». Le romancier répond : « Quand la plume ne bouge plus » ! Curieuse réponse à une question tout aussi curieuse !

Pour ce défenseur des opprimés et des couches laborieuses, on peut certes considérer que sa « plume a cessé de bouger», mais le patrimoine intellectuel qu’il a légué à la jeune génération en quête de repères dans un monde en pleine mutations est d’une richesse si prodigieuse, qu’il va contribuer pendant longtemps encore, à éclairer le chemin de son avenir.

C’est dire que faire un témoignage sur cet homme qui avait toujours en bandoulière les convictions les plus fortes, est à la fois facile et difficile.

Facile, pour une raison simple : que l’on soit en accord ou en désaccord avec lui sur des questions en discussion, son co – débatteur ne lui était jamais indifférent. Les insultes et injures ne font pas partie de son éducation idéologique et politique.

Hélas, nous constatons aujourd’hui des dérives de toutes sortes dans les médias, telles que les invectives et calomnies, poussant de nombreux citoyens à tourner le dos à certaines émissions débat qui véhiculent des contre-valeurs nocives à l’éducation et à la formation civique de notre jeunesse. Certes les débats politiques sont souvent passionnés, mais quel que soit le degré de tension entre un interlocuteur et le chargé des questions économiques du PIT, ce dernier avait l’art de dépassionner les débats, de les recentrer avec respect et courtoisie, pour les circonscrire dans le strict cadre d’un d’ébat d’idées, c’est à dire de confrontation intellectuelle, et rien d’autre.

Difficile de parler d’Ibrahima Sène parce que sa personnalité est d’une grande complexité C’est d’ailleurs la raison pour laquelle, j’ai longuement hésité avant de décider à prendre ma plume pour témoigner sur ce digne fils du peuple. Toute la journée d’hier, d’éminentes personnalités de la société civile et des militants de la gauche plurielle, qui vient d’être créée par la Confédération sur la Démocratie et la Démocratie (CDS), ont fait des témoignages poignants sur le sens de son combat.

Le président du Club Sénégal Emergent(CSE), dont il est un membre actif, Monsieur Youssoupha Diallo, lui a rendu un hommage vibrant et émouvant, comme il l’avait fait à l’occasion du rappel à Dieu de Soro Diop, brillant journaliste membre du Club.

Homme multidimensionnel, prolixe et fécond, d’une inflexibilité idéologique absolue, ce militant des causes justes, marquera à jamais l’histoire de la lutte du peuple sénégalais pour sa libération nationale et sociale. Sous Senghor, comme sous Diouf et Wade, il a lutté pour l’avènement d’une société de progrès, de démocratie et de justice sociale. Aujourd’hui, dans la coalition présidentielle BBY, sous le leadership du président Macky Sall, ce militant authentique de gauche, est indéniablement, un des stratèges les plus pointus dans la réflexion qui éclaire le chemin de cette puissante coalition dans sa marche vers l’émergence à travers le Plan Sénégal Emergent (PSE).

Grand frère, je sais que tu aurais voulu continuer ton action qui, pour toi, est loin d’être achevée, car je sais que malgré le travail titanesque abattu durant ton parcours politique honorable à tout point de vue, tu n’as pas encore donné la pleine mesure de toutes tes capacités intellectuelles au service de ton ambition pour le Sénégal. Mais comme l’a dit Frantz Fanon, chaque génération, soit elle remplit sa mission soit elle la trahie. Sans l’ombre d’aucun doute, ta mission, assurément, a été remplie, et même pleinement remplie.

C’est pour ces raisons, que ton jeune frère s’autorise de demander à son grand frère, d’aller se reposer en paix dans cette paisible terre de Mékhé où tu as grandi et passé une bonne partie de ton enfance.

« Les morts vivent tant qu’on les aime », dit l’adage. Ton souvenir restera à jamais gravé en lettres d’or dans la mémoire du peuple sénégalais qui te porte passionnément dans son cœur.

Adieu cher grand frère !

Dakar le 11 avril 2023

Ousmane BADIANE

Chargé des Elections de la LD.