Ibrahima Baba Sall à Macky : « vous êtes l’homme de la situation »

LE PRÉSIDENT EN PHASE AVEC LE MOUVEMENT SYNDICAL !…Par Ibrahima Baba Sall

Ce 01er mai 2021, date de la célébration de la journée internationale des travailleurs, les centrales syndicales de notre pays ont encore une fois sacrifié au rituel du dépôt de leurs Cahiers de doléances au palais de la République.

A cette occasion, son Excellence Monsieur le Président de la République, Macky SALL, dans son discours de réponse aux doléances des travailleurs a montré sa vive préoccupation des problèmes des travailleurs, mais également son souci constant de trouver des solutions à la lancinante question du chômage des jeunes.

Dans un dialogue franc et sincère avec les représentants des travailleurs, il a encore rassuré le monde syndical tout en lui tenant un langage de vérité.

En effet, il a rappelé le contexte difficile de la pandémie de la COVID-19 qui a eu des répercussions importantes et négatives sur les entreprises et les travailleurs de manière générale.

C’est la raison pour laquelle, a-t-il rappelé, le gouvernement du Sénégal a déployé d’importants moyens et pris des mesures hardies pour la protection des travailleurs et de leur outil de travail.

C’est ainsi que l’Etat, dans le cadre du Programme de Résilience Économique et Sociale, avait dégagé une enveloppe substantielle de 50 milliards pour soutenir les entreprises les plus éprouvées par la crise sanitaire et économique. Le tourisme, la restauration, le transport, la culture, la presse ainsi que le secteur informel ont été chacun appuyés pour sauver leur entreprise, préserver des emplois, les employés et leur famille de la précarité.

Dans sa volonté de trouver des solutions au chômage des jeunes, le Président de la République est revenu sur les différentes mesures prises depuis ses adresses des 08 mars et 03 avril 2021 et surtout à l’issue du Conseil présidentiel du 22 avril sur le financement du Programme d’urgence pour l’emploi et l’insertion socioéconomique des jeunes.

La mesure phare a été la mise en place du Programme d’Urgence pour l’Emploi et l’Insertion économique des Jeunes avec un fonds de 450 milliards au minimum dégagé sur les 03 années pour son financement.

Ce programme opérationnel et pragmatique sera orienté vers l’action avec un déploiement sur toute l’étendue du territoire national.

Aussi, 65 000 emplois seront créés par l’Etat, en sus de ceux du secteur privé qui bénéficie d’un environnement économique plus favorable pour fructifier ses affaires et du coup créer d’autres emplois.

Monsieur le Président, vous venez encore de démontrer, la preuve par neuf, que seuls le Sénégal et les Sénégalais vous intéressent.

Dans votre ferme volonté de prendre en charge leurs préoccupations, aucune couche sociale n’a été laissée en rade.

Après les jeunes et les femmes, c’est au tour du monde du travail d’arborer un sourire, symbole d’espoir en de lendemains meilleurs.

En effet, les nombreuses richesses dont regorge notre pays et leur exploitation rationnelle et judicieuse pour laquelle vous vous êtes investis nous a donné des résultats largement au dessus de nos attentes avec ces importantes découvertes de pétrole et de gaz.

Vos prédécesseurs qui n’étaient pas ingénieurs géologues, comme vous, ne pouvez naturellement pas avoir cette propension à prendre des risques aussi importants en investissements financiers pour trouver des richesses enfouies dans le sous-sol.

Vous donniez ainsi raison au célèbre physicien , Albert Einstein, qui affirmait à juste titre :

« Ceux qui ont le privilège de savoir ont le devoir d’agir. »

Monsieur le Président, vous êtes l’homme de la situation, vous êtes l’espoir du Sénégal et des Sénégalais.

Votre nom est à jamais gravé dans les annales de l’histoire de notre pays dont vous écrivez et continuera d’écrire encore les plus belles pages.

Continuez donc à agir et à faire espérer les Sénégalaises et les Sénégalais car comme le disait une célèbre chanteuse américaine , Joan de Baez, :

« L’action est l’antidote du désespoir. »

Ibrahima Baba SALL

Député Maire de Bakel.