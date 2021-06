Ibrahima Ndiaye lance un appel à la jeunesse de Mbacké

Je m’adresse aux jeunes du département de Mbacké et en particulier à ceux de la commune de Mbacké.

Le destin nous a choisi pour tracer une nouvelle trajectoire à Mbacké. Nous ne devons pas nous soustraire à ce sacerdoce générationnel, au risque de compromettre notre avenir et celui de nos enfants et, pire, de trahir l’esprit de sacrifice ancestral lié au prix du sang versé par notre liberté. Si nous avons de quoi nourrir les autres, c’est parce que nous avons de quoi être repu. Comment peut-on avoir autant de ressources matérielles et humaines à sa portée et abandonner sa jeunesse à l’aventure ?

O jeunesse, prospérité nous drague. Un petit effort suffit. Il fait juste se lever, poser un pas et se baisser pour récolter la multitude de trésors que Mbacké dissimule dans ses entrailles. Allons tous ensemble répondre à l’appel du devoir. Notre chère commune gémit de douleur à cause de notre entêtement à vouloir aller voir ailleurs alors que tout est là.

Nous préférons céder à ce que nous avons de meilleur aux autres et nous disputer de choses inessentielles et sans intérêt.

Levons nous pour élire la jeunesse, car elle a la capacité de changer le monde.

Ibrahima NDIAYE