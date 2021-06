Macky et Khalifa Sall…le visage de l’hypocrisie politique

Décidément il n’y a que les montagnes qui ne se croisent pas. Après tous leurs points de divergences, le Président Macky Sall et l’ex-maire Dakar, Khalifa Ababacar Sall, se sont rencontrés ce dimanche. Le chef de l’Etat est venu lui présenter ses condoléances suite au décès de sa mère. Vous avez bien entendu, Khalifa Sall a reçu celui qui l’a jeté en prison et privé sa mère de le voir pendant 2 ans…Il le « fout » au « gnouf » avec sévérité puis revient compatir a sa douleur…Quelle hypocrisie !

Et ce qui est le plus frappant dans cette histoire c’est le bourreau et la victime jouent ensemble dans la même scène…hypocrite. Comme si de rien ne s’était passé et que les deux ennemis politiques sont devenus si proche. Que prépare les deux hommes à la veille des élections de 2022 et 2024 ?

Le président et la première dame se sont invités ce dimanche chez Khalifa pour lui présenter leurs condoléances suite au rappel à Dieu de sa mère, Adja Awa Niang, décédée le mercredi 26 mai 2021. Une rencontre, dans une atmosphère très glaciale, qui a surpris plus d’un dans le monde politique. Les Deux hommes ne se sont pas vus depuis le mois de mars 2020 dans le cadre de la lutte contre le coronavirus au Sénégal. Cette visite est intervenue alors que leurs rapports ont été corsés par l’affaire de la caisse d’avance de la mairie de Dakar qui avait abouti à l’emprisonnement de Khalifa Sall.

Cette paix des braves que beaucoup qualifient d’hypocrisie se passent de tous commentaires sur le net. « Tu l’emprisonnes injustement sa défunte mère en a trop souffert malgré ses appels de clémences envers son fils qu’elle vous a adressé et que vous avez refusé sèchement après le repos de son âme vous avez le culot de venir présenter vos Condoléances », écrit un internaute sur le réseau social Facebook. D’autres plus sceptiques accusent les deux chefs de parti de jouer à un double jeu à la veille des Locales et la présidentielle.

Transhumance en cours ?

Le président Macky Sall est un grand stratège politique. Pour beaucoup d’observateurs cette visite n’a rien d’anodin à la veille des prochaines élections. Le chef de l’Etat a réussi à faire plier les grands leaders de l’opposition. La tête de fil de Rewmi, Idrissa Seck, est sa dernière recrue. Avoir Khalifa Sall à ses côtés serait une aubaine pour Macky qui veut placer ses hommes à la tête de la mairie de Dakar. Mais ce sera sans compter sur Barthélemy Dias qui est déterminé à se présenter pour les locales.

Une alliance serait-elle en gestation ? En tout cas Khalifa Sall a besoin d’un sacré coup de pouce pour se relancer dans la politique. L’ancien maire de Dakar secoué politiquement après son emprisonnement a besoin de se relancer. Une alliance avec Macky Sall pourrait lui ouvrir les portes de la primature ou celles de l’Assemblée nationale. Mais il risque d’être rattrapé par syndrome Idrissa Seck qui s’est attiré les foudres des sénégalais depuis qu’il a rejoint le camp présidentiel.

En tout état de cause la rencontre entre Macky et Khaf n’est pas gratuit vu les relations froissées entre les deux hommes.

Khalifa Sall avec toutes les épreuves qu’il a encourues, est loin d’avoir accueilli Macky Sall à bras ouverts et les images de cette rencontre le prouvent à suffisance. Les jours à venir vont révéler les vrais secrets de leur tête à tête.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru