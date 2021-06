Les 2 hommes du Palais qui poussent Macky vers…le 3ème mandat

Ils poussent le président Macky Sall dans toutes ses entreprises impopulaires comme le projet de loi n°10/2021 modifiant la loi n°65-60 du 21 juillet 1965 portant Code pénal qui vient d’être voté à l’assemblée par 70 voix contre 11. Et ce sont eux aussi qui font croire au président qu’il a droit à un troisième mandat après lui avoir fait dire progressivement « non » et…« ni oui ni non ». Ces personnes qui poussent Macky à prendre la posture de « dictateur » sont au palais de la République et ont été identifiées.

Les projets les plus impopulaires du président de la république sont les décisions politiques d’une part et les réformes de la justice d’autre part. Sur le plan politique, Macky Sall a fait un virage incontrôlé sur le nombre de mandat dont il disait « complètement réglé lors du référendum de 2016. Pour lui, la question des mandats était derrière nous. Et du côté de la justice, on assiste à des réformes liberticides et aux démissions successives de magistrats qui refusent d’être complices du régime…

Et pourquoi ces décisions soudaines ? De 2012, date de son élection, à sa réélection en 2019, Macky Sall était rationnel sur ses décisions politiques. La preuve, sa réponse sur le nombre de mandat et les tripatouillages de constitution : « Il faut qu’on comprenne, en Afrique aussi, qu’on est capable de donner la leçon, et que le pouvoir ce n’est pas une fin en soi »…Mais après la réélection, Macky Sall supprime la primature et change ses proches collaborateurs…C’est à partir de ce moment que le président Macky Sall se transforme et commence par renier tous ses engagements pris envers le peuple.

Sans sourciller, Macky revient sur la question du mandat en disant « ni oui ni non »…Il restreint les libertés et érige un comme épée de Damoclès, une loi antiterroriste. Une loi qui risque d’envoyer en prison et pour un long temps, ces adversaires politiques et les activistes devenus populaires…Et comment comprendre ces revirements de situation ? pourquoi subitement, des nervis surgissent de toutes parts ? pourquoi les changements des patrons de la gendarmerie et de la police ? Pourquoi cette fixation soudaine sur le terrorisme ?

Lorsque le président a changé ses proches collaborateurs, un nouveau directeur de cabinet a été nommé avec les prérogatives de ministre d’état. Il devient l’homme fort du régime et du parti APR, après le président. On dit de lui qu’il est l’oreille du président. Et d’aucuns ajoutent qu’il est la plume du politique du président. On l’appelle le faucon en chef et le bourreau de plusieurs anciens collaborateurs qui traversent actuellement le désert. Toutes les décisions impopulaires du président lui sont attribuées…Il pousse le président à un troisième mandat, un quatrième et un cinquième…jusqu’en 2035.

Mais pour y arriver, le faucon politique avait besoin d’un tailleur de la constitution. Et il prend le meilleur constitutionnaliste qui est en service au Palais. Il est aussi ministre d’Etat. Ce dernier taille les contours d’une loi pour baliser la voie au président qui veut un parcours similaire à celui de Denis Sassou Nguesso du Congo. Le faucon et le tailleur posent des jalons pour amener le président Macky Sall jusqu’à l’horizon 2035.

La Rédaction de Xibaaru