Ibrahima NGOM Damel alerte contre des…pétro-menteurs

Ne prêtons pas au jeu des démons de la pagaille ! Par Ibrahima NGOM Damel*

N’ouvrons pas la brèche aux loups qui avaient théorisé, sans remonter si loin, le bien-fondé de la seconde invasion de l’Irak et avec comme objectif : se débarrasser d’un partenaire encombrant et qui ont réussi finalement à faire main mise sur le pétrole irakien.

Depuis un certain temps, ces loups-pétro-menteurs- suceurs éhontés-âpres de gain, par diverses stratégies, cherchent à faire irruption dans notre pays et, pire encore, veulent s’immiscer dans le cœur de l’État, proposant des techniques de gestion et de management de nos ressources naturelles, à savoir, le pétrole et le gaz.

Qu’est devenu le pétrole irakien après la liquidation monstrueuse de son ex- raïs, le défunt Saddam Hussein ?

Ces loups assoiffés de sang sont bien dans nos murs.

L’un d’eux est déclaré persona non grata dans son propre pays ce, après avoir été déchu de tous ces titres nobiliaires.

L’autre, lui, fut un grand et second personnage d’un grand État impérialiste et hégémonique.

Soyons alors vigilants pour protéger notre cher SÉNÉGAL et ses richesses. Nous n’avons pas le droit de trahir les générations montantes et futures ; nous n’avons pas le droit de les léguer un tapis de désastres, un pays synonyme de “postiche inutile”, pour parler comme l’écrivain Boubacar Boris Diop. Travaillons à sauvegarder notre immense et riche héritage de paix sociale, de concorde et de stabilité. Acceptons de nous regarder vivre ensemble. Le développement est plutôt une source de consensus que de conflit.

A bon entendeur, salut !

*Journaliste