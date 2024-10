Ibrahima Thiam sur les législatives : « Un choix décisif pour l’avenir du Sénégal »

Élections législatives 2024 : Un choix décisif pour l’avenir du Sénégal

Le 17 novembre 2024 n’est pas une simple date à encercler sur le calendrier. C’est un moment crucial pour l’avenir du Sénégal. Alors que certains cherchent à détourner notre attention avec des débats d’inéligibilité concernant Ousmane Sonko et Barthélemy Dias, il est essentiel de recentrer le débat sur les véritables enjeux qui affectent notre quotidien et qui conditionnent notre avenir.

Ce scrutin est en effet l’occasion pour le peuple de s’exprimer sur des questions fondamentales : l’économie, l’emploi des jeunes, la justice, la sécurité et l’éducation. Les nouveaux députés devront aussi se saisir d’un problème crucial et cruel, celui de l’exil d’une partie de la jeunesse qui tente de rejoindre un soi-disant Eldorado, souvent au péril de leur vie. La composition de la future Assemblée nationale déterminera la trajectoire du pays pour les années à venir. Il est donc vital que nous, en tant qu’électeurs, nous nous concentrions sur les programmes et les solutions concrètes plutôt que de nous perdre dans des controverses qui, bien qu’intéressantes, ne répondent pas aux attentes de la population et aux exigences de nos compatriotes.

En tant que membre de la coalition SENEGAAL KESE, je suis fier de participer à une démarche ambitieuse et murement réfléchie. Nous ne nous enlisons pas dans des querelles politiciennes, mais nous nous affirmons comme un contre-pouvoir constructif, capable de challenger le gouvernement tout en proposant des solutions viables en faveur du développement du Sénégal et des conditions de vie des sénégalais. Notre coalition se concentre sur un contrat de législature clair et mesurable, axé sur des engagements concrets. Ce pacte vise à réformer les institutions, à améliorer la gouvernance et à répondre aux préoccupations légitimes des citoyens en matière de développement et de justice sociale.

Sous la conduite de Thierno Alassane Sall, SENEGAAL KESE incarne une alternative crédible dans un paysage politique souvent polarisé. Notre engagement envers la transparence, l’intégrité et la responsabilité nous positionne comme une force de renouveau démocratique. Nous offrons aux Sénégalais une opportunité unique de construire une Assemblée nationale plus représentative et tournée vers l’efficacité.

Ces élections sont notre chance de tracer une nouvelle voie pour le Sénégal, celle d’une démocratie renforcée, d’un avenir inclusif et d’une politique axée sur des résultats concrets. SENEGAAL KESE et son contrat de législature proposent le cadre nécessaire pour relever ensemble les défis de demain.

Elire des députés SENEGAAL KESE c’est aussi éviter que le couple Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko ne concentre entre leurs mains tous les pouvoirs, ce qui ne peut être une option pour un pays démocratique.

Le 17 novembre, faisons le choix de la raison, de la responsabilité et de l’engagement pour un Sénégal meilleur.

Ibrahima Thiam, SENEGAAL KESE