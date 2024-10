Idris Elba veut s’installer en Afrique…dans ce pays

L’acteur britannique Idris Elba a déclaré à la BBC qu’il s’installerait en Afrique au cours de la prochaine décennie dans le cadre de son projet de soutien à l’industrie cinématographique du continent.

Idris Elba la star de 52 ans de la série à succès The Wire est à l’origine de projets naissants de construction d’un studio de cinéma sur l’île tanzanienne de Zanzibar et d’un autre dans la capitale ghanéenne, Accra.

Né à Londres, Idris Elba, dont la mère est originaire du Ghana et le père de Sierra Leone, est très attaché à l’Afrique.

Il souhaite tirer parti de sa notoriété pour soutenir l’industrie cinématographique africaine en plein essor, car il est vital, selon lui, que les Africains puissent raconter leurs propres histoires.

« J’envisagerais certainement de m’installer ici ; je ne l’envisage même pas, cela va se produire », a-t-il déclaré lors d’une interview en marge d’une réunion de l’industrie cinématographique à Accra.

« Je pense que [je déménagerai] dans les cinq ou dix prochaines années, si Dieu le veut. Je suis ici pour soutenir l’industrie cinématographique – c’est un processus de dix ans – et je ne pourrai pas le faire depuis l’étranger. Je ne pourrai pas le faire depuis l’étranger. Je dois être dans le pays, sur le continent ».

Mais dans l’esprit du panafricanisme, il ne s’engagera pas à vivre dans un endroit spécifique.

« Je vais vivre à Accra, je vais vivre à Freetown [la capitale de la Sierra Leone], je vais vivre à Zanzibar. Je vais essayer d’aller là où ils racontent des histoires – c’est vraiment important ».

L’un de ses objectifs est de réaliser un jour un film dans son studio d’Accra.

Elba, qui a incarné le leader sud-africain de la lutte contre l’apartheid Nelson Mandela dans le biopic Long Walk to Freedom (2013), estime qu’il est essentiel que les Africains soient au centre du processus de production cinématographique. Devant et derrière la caméra, mais aussi au niveau du financement, de la distribution, du marketing et de la diffusion du produit final.

Il imagine que, de même que les spectateurs du monde entier connaissent les différences entre les villes américaines de New York et de Los Angeles sans les avoir nécessairement visitées, ils auront un jour une compréhension plus nuancée du continent.

« Ce secteur est un soft power, non seulement au Ghana, mais dans toute l’Afrique.

« Si vous regardez un film ou quoi que ce soit qui ait trait à l’Afrique, vous ne verrez que des traumatismes, que nous avons été esclaves, que nous avons été colonisés, que ce n’est que de la guerre, et quand vous viendrez en Afrique, vous vous rendrez compte que ce n’est pas vrai.

» Il est donc très important que nous nous appropriions les histoires de nos traditions, de notre culture, de nos langues, des différences entre une langue et une autre. Le monde ne le sait pas.

Avec Nollywood qui produit des centaines de films par an, le cinéma est sans doute l’une des exportations les plus réussies du pays. Il existe également une tradition, en particulier dans certaines parties de l’Afrique francophone, qui consiste à produire des films de grande qualité. »

Dans le passé, Idris Elba a reconnu le talent de l’industrie cinématographique africaine, mais a déclaré que les infrastructures étaient « insuffisantes ».

Un rapport de l’Unesco datant de 2022 a soutenu l’acteur.

L’agence culturelle des Nations unies a déclaré qu’en dépit d’une « croissance significative de la production », les industries du continent étaient entravées par des problèmes tels que le piratage, des possibilités de formation insuffisantes et un manque d’institutions cinématographiques officielles.

Idriss Elba estime qu’un cercle vertueux peut s’instaurer grâce aux encouragements et à l’implication des gouvernements désireux de créer un environnement favorable.

« Nous devons investir dans la narration de nos histoires, car lorsque vous me voyez, vous voyez une petite version de vous-même et cela nous encourage » a dit Idris.

Source BBC