Regardez qui est la femme d’Idriss Elba…Un canon !

Idris Elba (Bastille Day), qui est sa femme Sabrina Dhowre ?

En regardant ce dimanche 18 août le film Bastille Day sur TF1, beaucoup vont sans doute fantasmer sur l’acteur Idris Elba, parfois qualifié d’homme le plus sexy de la planète. Mais c’est trop tard, le comédien n’est plus un cœur à prendre. Il s’est marié fin avril avec une certaine Sabrina Dhowre.

Le mariage, Idris Elba connaît. L’acteur a dit oui à trois reprises. D’abord à Hanne Norgaard, en 1999. Une union qui s’arrête en 2003, mais qui donnera naissance à sa fille Isan Elba. Il est ensuite marié pendant seulement quatre mois avec Sonya Nicole Hamlin, mais c’est avec Naiyana Garth qu’il n’épousera pas qu’il a un garçon, Winston Elba. Le 26 avril dernier, tous les projecteurs étaient de nouveau braqués sur lui, puisqu’il épousait ce jour-là sa troisième épouse, le mannequin Sabrina Dhowre.

La fête avait lieu à Marrakech, au Maroc. Un rendez-vous très glamour auquel était conviés le prince Harry et Meghan Markle. Le couple avait été contraint de décliner l’invitation, mais le duc et la duchesse de Sussex avaient tout de même tenu à marquer le coup, en offrant un cadeau très chic : une œuvre d’art à 7 000 livres sterling, soit environ 8 000 euros. En 2018, Idris Elba et Sabrina Dhowre avaient été invités au mariage des parents d’Archie. Un rendez-vous auxquels ils avaient assisté, quelques mois à peine après la demande en mariage de l’acteur, lors de l’avant-première de son film Yardie.

Fin avril, leur propre mariage, au Maroc, a duré trois jours. Sur les clichés publiés par le Vogue britannique, la jeune femme de 29 ans pose dans sa robe de mariée en bustier de la styliste Vera Wang. Elle est classique tout comme la tenue de son mari. L’acteur de 46 ans portait un costume bleu marine d’Ozwald Boateng. Mannequin, Sabrina Dhowre n’allait pas se contenter d’une seule tenue pour un tel événement. Elle a donc ensuite arboré une autre robe Vera Wang avec des perles et des pierres précieuses.

Une ex-Miss

Des robes, la nouvelle épouse d’Idris Elba a depuis longtemps l’habitude d’en changer. Originaire de Somalie, la jeune femme est élue Miss Vancouver en 2014. Elle devient logiquement mannequin. Sa vie bascule quand elle rencontre le comédien sur le tournage de The mountain between us. Quand ils apparaissent ensemble pour la première fois, cela fait déjà 7 mois qu’ils sont ensemble selon Page Six. Rapidement elle le décrit comme « l’homme parfait », et elle va vite devenir incontournable sur les tapis rouges au bras d’Idris Elba.