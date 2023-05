Idrissa Seck…l’ombre de son glorieux passé politique

Il disait « Je suis né pour être Président ».

Il croyait même devenir « Idy Four (4) Président).

Finalement, il est devenu « Idy Faux Président » (du CESE).

Aujourd’hui qu’il marque son retour dans l’opposition, il clame et déclame reprendre sa place de chef de l’opposition qu’il avait désertée trois (03) années durant.

Voilà un homme politique qui a, longtemps, été admiré par de nombreux compatriotes de par son verbe, ses idées et son riche parcours (jeune directeur de campagne du candidat Wade à l’âge de 29 ans, celui à qui il a été confié le PDS et qui a rendu PDS et demi à Wade, tout puissant ministre d’État, directeur de cabinet du Président Wade dès les premières heures de la première alternance démocratique, l’un des meilleurs Premiers Ministres avec des performances économiques rarement égalées, théoricien des Grappes de Convergences rebaptisées Programme Thiéo Cissé Doucouré, arrivé deuxième à la présidentielle de 2007 et celle de 2019, à la fois formateur et détecteur de meilleurs talents politiques du pays).

Malheureusement, depuis qu’il s’est jeté entre les mains de Macky Sall, au motif de leur fameuse alliance « Mbourou ak Sow », il a perdu le peu d’estime qui lui restait. À présent, il n’est que l’ombre de son glorieux passé politique et ne lui reste que ses « Idrisseries » (son art de penser son propre monde dans lequel il s’enferme, dont il est le maître du jeu et qu’il façonne à sa guise) et ses « Bakkaries » (l’interprétation erronée qu’il se fait des versets coraniques, des hadiths et des écrits de nos érudits au point de paraître comme un Oustaz « maître coranique » raté).

Idy ne cesse de répéter qu’il est le chef de l’opposition mais nous aimerions qu’il nous dise s’il l’est réellement ou si c’est un simple vœu « Fass yéné ». Nous ne comprenons, non plus, de quelle opposition est-il le chef ? L’opposition à l’opposition ? L’opposition de Macky Sall ? Ou l’opposition à Macky Sall ?

Si ce sont les deux premiers cas qui sont admis, il faut reconnaître, alors, que rien de nouveau sous nos cieux. Au sortir de la présidentielle de 2019, au moment où le débat enflait sur qui de lui ou Wade était le chef de l’opposition, lui était dans des négociations sous-terraines qui l’ont finalement conduit « sous l’aisselle » de Macky Sall. C’est pour dire que tout en feignant de s’opposer, Idy faisait l’affaire de Macky Sall quinze (15) mois durant.

Par contre, si c’est le dernier cas qui est avéré, alors, il faut juste demander à Idy ce qui a fait de lui chef de l’opposition qu’il avait désertée pour des raisons crypto-personnelles. Mon défunt Cheikh Thierno Abdourahmane Bâ d’Alwar Ziguinchor, plus connu sous le nom de Thierno Allah Allah, nous apprenais, de son vivant, qu’il y a trois (03) catégories de chef :

celui qui s’est auto-proclamé Chef ; celui qu’un groupe d’individus a désigné Chef ; et celui qu’Allah, Le Tout Puissant, A Fait Chef .

Primo, si c’est Idy lui-même qui s’est déclaré chef, c’est parce que, sûrement, il est au courant des combines sous-terraines qui sont en train d’être faites en son défaveur. C’est mon humble avis et je pense que c’est la raison de ses attaques en direction de toutes les figures significatives de l’opposition. Dans ce cas de figure, il faut signaler que M. Idy est son propre chef avec son petit groupe qui le suit à l’aveuglette. La seule explication qu’il faudrait avancer est qu’il veut dire aux autres que « Je suis encore là et que ma voix compte ».

Secundo, si ce sont certains individus, de quelque bord qu’ils puissent se situer, qui ont choisi Idy pour qu’il puisse incarner le chef de l’opposition, alors que ce dernier et ceux qui l’ont choisi sachent que nous, peuple éveillé, ne sommes aucunement liés à sa chefferie. Je pense d’ailleurs que M. Idrissa Seck est un chef de l’opposition fabriqué par Macky Sall pour conduire une certaine opposition au dialogue tant chanté par le pouvoir ces dernières semaines. Pour simplement dire que Macky Sall veut dialoguer mais avec lui-même car Idy est un Macky-bis.

Tertio, Idy n’a qu’à se référer aux dernières élections territoriales et législatives qu’il a, toutes, perdues dans son propre fief, Thiès, pour savoir s’il mérite d’être le chef de l’opposition ou non. Comment se réclamer chef de fil de l’opposition quand on a perdu tant d’élections dans son propre fief avec une seule députée non inscrite à l’Assemblée nationale. Aujourd’hui, on n’a pas besoin de chercher, midi à quatorze heures, pour savoir le chef de l’opposition qui est dans le cœur des Sénégalais car Allah, Le Tout Puissant, en A Décidé ainsi.

Au finish, si à neuf (09) mois de la présidentielle du 25 février 2024, Idy n’a comme rêve que d’être le chef de l’opposition là où tous les hommes politiques sérieux et même les politiciens moins sérieux aspirent à devenir président, c’est que, lui le politicien pas du tout sérieux, n’est que l’ombre de son glorieux passé politique, se sachant finissant à l’âge de soixante-trois (63) ans révolus.

Après tout, nous ne pouvions ne pas parler de M. Idy car il fait partie de l’histoire politique marquante du Sénégal malgré ses « Idrisseries » et ses « Bakkaries » et malgré qu’il appartienne désormais au passé.

Soumaila MANGA, Président Debout Pour La Patrie-DLP (Sénégal JOGNA)