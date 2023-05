Mohamed Diallo : « L’inclusion sociale, une priorité du Chef de l’Etat »

La stabilité sociale est un élément clé pour garantir la paix et la sécurité dans le pays, ainsi pour assurer un environnement propice au développement économique et social.Le président Macky Sall a pris des mesures importantes pour renforcer la sécurité et la stabilité dans le pays, en luttant contre le terrorisme, la criminalité et la radicalisation.

La dynamique d’émergence du Sénégal est également une priorité pour le Président Macky Sall, qui a lancé des réformes importantes pour promouvoir la croissance économique, la création d’emplois, l’investissement et l’industrialisation.

Il a également lancé des programmes sociaux pour améliorer les conditions de vie des populations, notamment dans les zones rurales et les quartiers défavorisés, à cet effet il a déclaré 2023 une année sociale.

A cet effet, le Président Macky Sall a mis en place des programmes pour promouvoir l’inclusion sociale et l’égalité des chances, en particulier pour les jeunes et les femmes.

Ces programmes ont permis de renforcer les capacités des populations à contribuer au développement économique et social du pays.

En effet, le Président Macky Sall a demandé l’élargissement du programme » Xëyu Ndaw Yi » dans les départements et communes, qui a généré 63 650 emplois et la tenue d’un Conseil présidentiel sur la jeunesse au courant du mois de Mai 2023.

Dans le cadre de la lutte contre la vulnérabilité et l’exclusion sociale, le Président Macky Sall a pris la décision d’augmenter la bourse de sécurité familiale à 35 000 FCfa qui compte plus de 300 000 bénéficiaires. Dans sa politique de soutien aux ménages, le gouvernement a aussi pris des mesures contre la vie chère.

Le Président Macky Sall travaille pour l’unification des systèmes d’information des structures publiques de soutien à l’entrepreneuriat.

Ainsi, il est prévu au mois de juin 2023 un Conseil présidentiel sur l’entreprenariat.

Dans le domaine agricole, le Président Macky Sall a décidé d’allouer un budget exceptionnel de 100 milliards frs pour renforcer la politique de souveraineté alimentaire et l’intensification du processus d’industrialisation agricole.

La réalisation des infrastructures publiques et d’importants services de base nécessaires ont permis d’améliorer le climat des affaires et de renforcer l’attractivité du Sénégal pour les investisseurs étrangers.

Le leadership du Président Macky Sall, a été salué par la communauté internationale, un Président visionnaire, qui innove, et qui rénove, un protecteur qui travaille pour mener notre cher Sénégal vers le sommet.

Dr. Mohamed Diallo

– Ministre-Conseiller auprès du PR

– Membre de la Conférence des Leaders de BBY

– Président de la Coalition Natangué