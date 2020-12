« Idrissa Seck, un mouchoir à jeter pour Macky » selon…

Recomposition de la classe politique avec les retrouvailles Macky Sall-Idrissa Seck…

le communiqué du Mouvement Tout Va Mal (MTVM)

Le recyclage engagé de cette vielle classe politique par Macky Sall constitue plutôt une grande aubaine puisqu’il va anticiper la mise hors circuit des dinosaures du système de la trempe de Mr Idrissa Seck et consorts bien avant les échéances de 2024.

Avec Mr Idrissa Seck j’aimerais partager cette citation de André Helvétius ;

» La morale est une science frivole si l’on ne la confond avec la politique et la législation »

En dehors de traduire le traumatisme et la peur chez Macky Sall et ses acolytes fortement trempés dans de multiples scandales, ces retrouvailles des plus rocambolesques illustrant la mise en place d’une bande organisée autour de M Macky Sall chef suprême de la mal gouvernance.

Et avec pour objectif principal, réaliser la mutualisation des forces occultes dans une dynamique de conservation du pouvoir qui inéluctablement devra passer par un forcing en vue d’un 3e mandat illégal pour Macky Sall.

Mais cette situation, quoi qu’aux germes aussi répugnants, va demeurer très bénéfique pour nos citoyens électeurs et particulièrement devra leur offrir une vision beaucoup plus globale et plus précise sur la nature hypocrite et farfelue de certains de nos hommes politiques.

Réunis en groupe certes hétéroclite, mais dont les membres composants partagent une seule et unique particularité, le fait que tous se sont enrichis sur le dos du peuple sénégalais qu’ils n’ont jamais cessé d’abuser et d’appauvrir à l’extrême depuis plus d’un demi-siècle.

Idrissa Seck n’est que mouchoir à jeter pour Macky Sall !

Président du Mouvement Tout Va Mal (MTVM)

Blaise Pascal Cissé