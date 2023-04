Idy chamboule tout…le grand retour de Sonko compromis

Décidément « Imam Idy » fait bouger les choses ! Depuis que Idrissa Seck a déclaré sa candidature, c’est le branle-bas de combat. Ces anciens camarades de Benno voient en lui un adversaire de plus à abattre. Au sein de l’opposition, on fait tout pour éviter de s’acoquiner avec ce traître. Même le « tout-puissant » Sonko ne dort plus d’un sommeil paisible. L’ancien maire de Thiès veut lui chiper sa place de leader de l’opposition. Alors, Sonko est sorti de son silence. Mais le retour du leader du parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) sera tumultueux…Sonko a beaucoup d’obstacles à surmonter.

La bête noire de Macky Sall marque son grand retour. Muet depuis sa condamnation à deux (2) mois de prison avec sursis et 200 millions FCFA de dommages et intérêts, Ousmane Sonko est sorti de son silence. Ce lundi, il a annoncé la reprise de ses activités politiques. Le Nemekou Tour sera l’attraction de cette reprise. Le patriote en chef a aussi appelé les jeunes à s’inscrire massivement sur les listes électorales. Ces activités ont démarré le 24 avril et se termineront le 12 mai avec la manifestation organisée par la plateforme F24. Avec la démission de Idrissa Seck, Sonko a invité ses militants à ne pas se laisser distraire par des diversions politiques.

Ce retour est loin d’être anodin. Idrissa Seck a secoué le trône de Sonko. L’ancien président du Conseil Economique Social et Environnemental (CESE) veut redevenir le chef de l’opposition. Mais Sonko aura du mal à revenir. Condamné, il a préféré laisser de la place à ses adversaires. Les autres candidats à l’élection présidentielle ont beaucoup profité du silence de Sonko pour se repositionner. Même Idy, vomi par les sénégalais, place ses cartes. Et tout le monde sait que sa véritable cible, c’est le patriote en chef. S’il arrive à l’éliminer, il retrouve sa place d’antan.

Même si Idy est un cas mineur, Sonko est face à un véritable problème. La traque des patriotes l’a séparé d’éléments essentiels pour la reconquête du pouvoir. Plus de trois cent personnes se réclamant de Pastef sont arrêtées. Les principaux leaders de ce parti sont confinés chez eux avec des bracelets. Après les dernières manifestations, la côte de popularité de Sonko est en baisse à Dakar. Le saccage et les pillages sont passés par là. Avec l’impressionnant dispositif sécuritaire aux alentours de la Cité Keur Gorgui, il est devenu quasi impossible à Sonko de dérouler normalement ses activités.

D’ailleurs, Sonko a choisi le Sud pour se relancer dans la course. Une stratégie de fuite en avant qui en dit long sur la situation dans laquelle se trouve le PROS (Président Ousmane Sonko). Pour ne pas faciliter les choses, ses déboires judiciaires freinent sa progression. Avec les plaintes qui planent sur sa tête, la justice peut à tout moment convoquer Sonko. Ce qui va freiner ses activités. Obnubilé par le troisième mandat de Macky Sall, le pouvoir va tout faire pour abattre Sonko avant 2024. Et comme le révélait Xibaaru, Sonko pourrait être éliminé par la voie judiciaire. Ces erreurs ont donné à ses adversaires de quoi l’écarter de la course présidentielle.

Mais le plus grand problème de Sonko sera de trouver de l’argent pour financer ses activités. En politique, rien n’est gratuit. Pour faire des Nemekour Tour, il aura besoin de fonds. Il est devenu difficile pour ce principal parti de l’opposition de trouver des ressources. L’arrestation de Hannibal Djim et l’enquête ouverte sur Koppar Express a plongé Pastef dans la dèche. Sonko et ses camarades sont obligés de vendre des bracelets pour renflouer leur caisse. Mais cette opération ralentie depuis que le premier stock est épuisé.

Alors le patriote en chef doit faire preuve d’ingéniosité s’il veut être à l’aise dans la course présidentielle. Si Khalifa Sall et Karim Wade se lancent officiellement dans la course, les choses seront plus compliquées pour lui. La politique sénégalaise est en perpétuelle mutation. Il faut savoir s’adapter ou mourir de sa plus belle mort !

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru