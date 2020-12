Idy fait de l’ombre à Macky…et fait le buzz

Idrissa dseck dit Idy-Kirikou Seck vole la vedette à Macky et lui fait de l’ombre.

On ne parle que d’Idy. Idy par-ci, Idy par-là. Idy devient le président d’une institution plus en vue que le président de la République.

Obsession pour la Présidence de la République : Idrissa Seck ravit la vedette à Macky Sall

Idrissa Seck est une bête politique. Il sait se mettre au-devant de la scène afin de ravir la vedette à tout le monde. Même étant dans l’opposition et plongé dans le silence, Idrissa Seck en véritable homme politique rusé, faisait parler de lui. Idrissa Seck aime l’intrigue. Dans l’opposition, comme au pouvoir. Il a réussi à merveille à cristalliser l’opinion publique autour de sa personne même quand tous les observateurs étaient intrigués par son long silence.

Après l’élection présidentielle de 2019 où il était sorti second, Idrissa Seck a cette force, de faire toujours attirer l’attention sur lui.

Avec Idrissa Seck, tout est toujours un spectacle. Aujourd’hui, à peine après avoir rejoint la majorité présidentielle, Idrissa Seck parvient à voler à vedette au Président de la République Macky Sall et à lui faire de l’ombre. Pour dire vrai, Idrissa Seck reste un redoutable politicien. La preuve : Après avoir rallié la majorité présidentielle, on ne parle que de lui. Idy par-ci, Idy par-là. A peine a-t-il fini de tousser que tout le monde au Sénégal en parle. Même, lorsqu’il s’agit d’émissions radiophoniques et télévisuelles qui sont comiques, Idrissa Seck est l’homme au-devant de la scène.

D’ailleurs, depuis plus de deux semaines qu’il est entré dans le gouvernement, jamais un « Kouthia Show » sans Idy « mbourou ak soow ». Impossible, d’évoquer des sujets politiques, sans ne pas parler de lui. Pendant ce temps, que fait le Président de la République Macky Sall. Il se tait et accepte pour Idrissa Seck, ce qu’il a refusé à Aminata Tall et Aminata Touré. Cette dernière qualifiée de faire ombre au Chef de l’Etat Macky Sall et de viser son fauteuil, a été limogée de la Présidence du Conseil économique, social et environnemental (CESE) pour faire la place à Idrissa Seck.

Avec Idrissa Seck, tout lui semble permis. Qu’il monte un gouvernement bis au CESE où il s’est fait nommer par le Chef de l’Etat Macky Sall, c’est comme si Idrissa Seck cherche à faire de l’ombre à ce dernier. L’institution qu’il dirige, le CESE, est même plus en vue actuellement que la Présidence de la République. Idrissa Seck est un homme qui sait se faire remarquer, assurément. Prêt à tout pour occuper un jour le fauteuil de Président de la République du Sénégal. N’est-ce pas, c’est cet homme qui clame qu’il est né pour être Président de la République du Sénégal.

Idy va plus loin et cherche le buzz en nommant des célébrités aimées du public ou des technocrates intègres pour gonfler son audience et donner à sa personnalité une dimension « légendaire »…Mais ces personnes intègres ne se laissent pas prendre au jeu et préfère décliner avec délicatesse les offres « ostentatoires » d’Idy…Cheikh Tidiane Mbaye, l’ancien DG de la SONATEL, vient de le prouver en renonçant au poste de conseiller spécial du président du CESE.

