Voici le poste promis à Malick Gakou…au Palais

La rentrée de Gakou dans le gouvernement n’est plus qu’une question de jours. En effet selon des sources proches du palais, le patron du Grand Parti s’apprête à faire partie des opposants « mange-mil » du Palais…

Macky Sall veut réduire l’opposition à sa plus simple expression : Malick Gakou va rejoindre la mouvance présidentielle

Le Président de la République Macky Sall ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Après avoir réussi à enrôler dans son camp, son principal adversaire lors de la dernière élection présidentielle en 2019, Idrissa Seck ainsi qu’Oumar Sarr, l’ancien numéro 2 du Parti démocratique sénégalais (PDS), le Président de la République Macky Sall ne compte s’arrêter en si bon chemin. Le Président de la République Macky Sall avait déjà prévenu. Il travaille pour réduire l’opposition au Sénégal à sa plus simple expression.

Ainsi, compte-t-il toujours à pêcher dans la mare de ce qui reste de l’opposition. Dans la ligne de mire du Chef de l’Etat Macky Sall, se trouve pour le moment Malick Gakou. Macky Sall a déjà réussi le plus dur. Le reste ne doit plus être qu’à mettre du couteau sur le gâteau. C’est pourquoi, le Président de la République Macky Sall compte enrôler dans son camp Malick Gakou en attendant d’autres membres de l’opposition.

Selon des sources de Xibaaru, il ne s’agit plus que d’une question de semaines voire de jours pour voir Malick Gakou être nommé auprès du Chef de l’Etat. Selon des sources proches du Palais de la République, Malick Gakou va être nommé ministre d’Etat sans portefeuille auprès du Président de la République, avant la fin du mois de janvier 2021.

La rumeur a été longuement entretenue depuis le ralliement d’Idrissa Seck à la majorité présidentielle avant qu’Aliou Sall frère du Président de la République Macky Sall et maire de Guédiawaye où il livre une adversité féroce à Malick Gakou, en vienne jeter un mot. Aliou Sall a lancé un appel du pied à Malick Gakou, et annoncé avec certitude que ce dernier sera sur la liste des opposants à rallier le camp de la majorité présidentielle.

Assurément, Macky Sall sait s’y prendre avec l’opposition. Et après, Malick Gakou, d’autres membres de l’opposition pourraient le rejoindre. Lui-même, comme d’autres membres de l’Alliance pour la République (APR) ne cessent de déclarer que « plusieurs opposants vont encore rallier la mouvance présidentielle. Une stratégie d’entrisme froidement concoctée et qui n’a pas encore fini de révéler tous ses secrets. Après Gakou à qui le Chef de l’Etat va offrir une sucette pour le rejoindre, qui va être le prochain opposant à être le mange-mil du Palais ? Macky Sall est froid. L’opposition va être réduite à sa plus simple expression, comme il l’avait prévenu.

