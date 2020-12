Le Sénégal en deuil…Pierre Ndiaye est décédé

Le Secrétaire général du ministère de l’Economie, du Plan et de la Coopération, Pierre Ndiaye est décédé hier mercredi à l’Hôpital Principal de Dakar. Selon plusieurs sources, Monsieur Ndiaye serait décédé de la covid-19.

Le décès de Monsieur Ndiaye a entraîné l’annulation de La conférence de presse du gouvernement qui devait se tenir au Building administratif Mamadou Dia avec le ministre des finances et du Budget, Abdoulaye Daouda Diallo et le ministre de l’économie du Plan et de la Coopération, Amadou Hott.

Monsieur Pierre NDIAYE SG de du ministère de l’Economie, du Plan et de la Coopération, est né le 20 janvier 1961 à Louly Mbafaye, localité de la commune de Sandiara.