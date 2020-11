Idy parle encore…Le maître de la « mauvaise parole »

Revoilà Idy-Kirikou Seck, le maître de la « mauvaise parole ». Il reprend encore ses envolées littéraires venimeuses qui risqueront de le perdre bientôt.

Critiqué pour avoir rejoint le président de la République Macky Sall, Idrissa Seck dit idy-Kirikou sort de ses gongs et crache son venin.

Selon le nouveau président du Conseil économique, social et environnemental (CESE), des gens qui désapprouvent ces retrouvailles et il les qualifie de « gens bruyants qui ne parlent pas pour le Sénégal mais pour eux-mêmes et leurs intérêts ». Et de marteler : «Ceux qui critiquent savent qu’ils ne nous arrivent même pas à la cheville».

Heureusement qu’il s’agrippe à la cheville de Macky parce qu’il n’en a pas.