Il couche avec sa belle-mère…elle tombe enceinte

Un Nigérian a raconté comment il avait engrossé sa belle-mère ( la mère à son épouse) qui plus tard a donné naissance à un garçon.

L’homme qui a partagé les détails de sa liaison avec sa belle-mère, lors d’un appel téléphonique, dans une émission, a déclaré qu’il avait été présenté à sa belle-mère alors qu’il était toujours fiancé à sa femme.

Selon lui, il a invité sa belle-famille à un «lieu de divertissement» avec d’autres amis.

Très ivre comme il le raconte, il a eu des relations sexuelles avec sa belle-mère, une situation qui est plutôt devenue une norme.

Cependant, il a déclaré qu’il avait été choqué après avoir appris qu’elle était tombée enceinte et cette dernière a insisté à garder la grossesse et a accouché d’un garçon plus tard.

L’homme, désemparé, a également révélé que lorsqu’il lui a demandé pourquoi elle avait eu le bébé, elle a déclaré que la décision était due au fait que son mari, lui, avait toujours souhaité avoir que des filles.

L’homme a également exprimé à quel point il était triste de savoir que son fils était désormais son beau-frère et que l’acte d’inceste le dérangeait toujours.