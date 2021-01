Il se fait enlever le nez et la lèvre pour ressembler à un extraterrestre

Dans le cadre de son projet “The black alien project”, Anthony Loffredo, un Français de 32 ans s’est fait enlever le nez et la lèvre supérieure afin de ressembler à un extraterrestre.

Le jeune homme qui avait déjà le corps complètement tatoué (y compris les yeux), la langue coupée en deux et des implants corporels, s’est rendu en septembre dernier en Espagne, pays où il est légal de se faire une ablation du nez.

Ce passionné de chirurgie plastique a déclaré qu’il rêve maintenant d’enlever sa peau et de la remplacer par du métal, ainsi que de modifier ses bras, ses jambes, ses doigts et l’arrière de sa tête.

En 2017, l’ancien agent de sécurité a déclaré au journal français Midi Libre : “Depuis mon plus jeune âge, je me passionne pour les mutations et les transformations du corps humain.

Anthony Loffredo assure que malgré son apparence étonnante, il n’a aucun problème à séduire la gent féminine.