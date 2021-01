L’incroyable butin de 5 employés d’Amazon arrêtés en flagrant délit

Cinq intérimaires de l’entrepôt Amazon de Saran dans le Loiret ont été arrêtés pour des vols estimés à 32.000 euros.

C’est une très grosse prise qui a été réalisée par les policiers de la BAC (brigade anticriminalité). Mercredi 27 janvier, à 5h30, ils ont interpellé cinq intérimaires qui travaillaient sur le site Amazon Logistique de Saran, situé près d’Orléans, dans le Loiret, rapporte France Bleu. Dans les véhicules et à leurs domiciles, les forces de l’ordre ont retrouvé de nombreuses marchandises qui avaient été volées dans l’entrepôt d’Amazon. Valeur totale du butin ? 32.000 euros.

C’est un agent de sécurité de l’entrepôt du géant américain Amazon qui avait repéré un comportement étrange. Un des employés aurait en effet réalisé de multiples trajets jusqu’à son véhicule avec des petits cartons. Suffisant pour alerter les autorités qui sont intervenues. Les suspects sont deux femmes de 24 et 38 ans ainsi que trois hommes de 29, 32 et 34 ans. Tous ont été placés en garde à vue au commissariat de police d’Orléans.

La République du Centre précise qu’ils sont soupçonnés d’avoir dérobé des colis durant des mois. Un dispositif de surveillance avait été mis en place dans la nuit du mardi 26 au mercredi 27 janvier.

Parmi leur butin se trouvait notamment des consoles de jeu, du matériel hi-fi, des ordinateurs portables, des montres ou encore des téléphones. Les deux femmes qui ont reconnu les faits vont comparaître dans le cadre d’une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.

Les hommes ont été jugés en comparution immédiate vendredi 29 janvier. Celui âgé de 29 ans a été condamné à 15 mois de prison et 1.000 euros d’amende. La justice a ordonné son maintien en détention. L’homme de 34 ans a été relaxé. Enfin, celui de 32 ans, relaxé pour les faits survenus mercredi, a été pour sa part condamné à six mois de prison avec sursis pour des faits requalifiés de vols qui avaient été commis entre le 1er et le 25 janvier.