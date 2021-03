Il tue sa femme et cache son corps pendant 2 ans

Un ancien soldat de la marine américaine a été condamné à une peine allant de 16 ans à la prison à vie pour le meurtre de sa femme, dont il a caché le corps pendant deux ans.

Durant deux ans, il a fait croire à tout le monde que sa femme l’avait abandonné, laissant derrière elle ses enfants. Mais Matthew Sullivan avait en réalité tué son épouse Elizabeth. L’homme, ancien soldat de la marine américaine, a été condamné à une peine allant de 16 ans à la prison à vie après avoir été déclaré coupable de meurtre. Les faits se sont déroulés en 2014. Au mois d’octobre de cette année-là, il a poignardé sa femme, alors que leurs enfants se trouvaient dans la chambre à côté. Puis, il a mis son corps dans le congélateur et l’a gardé caché durant deux ans.

En 2016, le cadavre a finalement été retrouvé après que l’homme a décidé de déménager. Il avait alors choisi de se débarrasser du corps dans la baie de San Diego. Mais le cadavre a été rapidement trouvé, provoquant le début de l’enquête pour meurtre. D’après le «Los Angeles Times», qui cite le procureur du comté de San Diego, l’homme a tué sa femme parce qu’elle avait l’intention de le quitter et avait entamé une relation avec quelqu’un d’autre. Elle aurait également menacé de partir avec les enfants et de prendre les 1000 dollars qui se trouvaient sur leur compte en banque commun.

« Il a presque réussi à s’en sortir »Matthew Sullivan, lui, affirme être innocent. Son avocat a expliqué lors du procès qu’Elizabeth Sullivan était accro à la drogue, ne rentrait plus chez elle le soir et dormait même parfois dans un parc non loin du domicile familial. Il a ajouté que son client n’avait aucun casier judiciaire et qu’il avait été un soldat de la Navy durant 8 ans. Mais l’an passé, un jury l’avait déclaré coupable de meurtre au second degré. Et c’est finalement vendredi qu’il a été condamné à sa peine de prison.

«Le verdict du jury et les preuves présentées lors du procès ont clairement montré que Matthew Sullivan avait brutalement assassiné sa femme, nettoyé méthodiquement le lieu du crime, puis caché le corps pendant des années», a déclaré le juge. «Il a presque réussi à s’en sortir mais son dernier geste pour cacher le corps dans la baie a été un échec», a-t-il ajouté. Matthew Sullivan a pour sa part répondu que des témoins en sa faveur n’avaient pas pu témoigner alors que cela «aurait changé le verdict» d’après lui. Ce à quoi le procureur a répondu : «Il n’a aucun remord, clairement. Il croit qu’il aurait pu obtenir un verdict différent».