Il appelle la police et avoue avoir tué sa femme et ses beaux-parents

Un homme a été inculpé aux Etats-Unis pour le meurtre de sa femme et des parents de celle-ci.

Il a lui-même appelé les secours pour avouer son crime. Un homme a été arrêté samedi après avoir téléphone au 911, expliquant avoir tué trois membres de sa famille. Jesse Huy, âgé de 50 ans, a dit à l’agent au bout du fil qu’il venait d’abattre sa femme, Tonya, âgée de 48 ans, et les parents de celle-ci, Ronald L. Koehler et Linda J. Koehler, âgés de 71 et 18 ans. Les faits se sont déroulés au domicile du suspect et de son épouse, dans le comté de Greene, dans le Missouri. Lorsque la police est arrivée sur place, elle n’a pu que confirmer la mort des trois victimes.

Jesse Huy, lui, a été inculpé dans la foulée de son arrestation, rapporte KY3. Pour le moment, les autorités n’ont pas donné d’explication à ce triple meurtre. Elles ont simplement indiqué que l’homme n’était pas connu de la justice dans le Missouri.

D’après des voisins interrogés après le drame, l’homme n’était pas spécialement amical et les gens préféraient rester à distance de lui. «Le bureau du shérif et le shérif Jim Arnott vont apporter tout leur soutien à la famille et demander à chacun de prier pour elle», a déclaré le capitaine du bureau du shérif du comté de Greene, Kenny Weatherford. Le suspect a été incarcéré sans possibilité de remise en liberté sous caution. Il est poursuivi pour triple meurtre dont celui de sa femme au premier degré et action criminelle armée.