il tue sa petite amie parce qu’elle a porté ses chaussures

Un homme tranche la gorge de sa petite amie pour avoir porté ses tapettes

Un homme appelé Toba, a été accusé d’avoir tranché la gorge de sa petite amie et d’avoir jeté son cadavre dans un buisson dans l’État d’Ogun au Nigeria.

Toba et sa petite amie, Tunrayo Odubanjo, étaient à sa résidence lorsqu’il l’a envoyée chercher une boisson alcoolisée le mercredi 18 mai. La victime aurait porté ses tapettes pour se rendre à l’endroit et il l’aurait agressée pour cela à son retour.

“Il lui a dit de sortir de chez lui, mais elle a continué à le supplier et quand elle a décidé de quitter la maison, elle ne retrouvait pas ses tapettes à elle. Elle lui a demandé où elles se trouvaient et Toba a dit qu’il les avait jetées dans la brousse. Elle l’a supplié de l’aider à les récupérer dans la brousse, mais il a refusé« , a déclaré à Punch une source du nom de Peju.

“J’ai essayé d’intervenir, mais il a menacé d’utiliser des tuiles cassées sur moi. Alors, je me suis retiré et j’ai continué ce que je faisais. La fille m’a demandé plus tard des tapettes, mais je lui ai dit que je n’en avais pas. Soudain, il a poursuivi la fille encore une fois, l’a traînée dans la brousse et a commencé à la battre. J’ai entendu la fille le supplier et j’ai pensé qu’il la battait juste.

Après quelques minutes, je l’ai soudainement vu assis sur la fille. J’ai rapidement appelé les gens sur le site et le fils d’un chef de notre communauté et ils se sont précipités pour l’appréhender alors qu’il abandonnait son cadavre dans la brousse et voulait s’enfuir. Toba a utilisé des tuiles cassées pour trancher la gorge de sa petite amie.”

Le cadavre de la petite amie Tunrayo a été transporté hors de la brousse, avec un tissu couvrant son cou.