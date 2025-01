Immatriculation des motos : Plus de 18.000 demandes déjà enregistrées

Depuis le début de l’opération d’enrôlement des motos de plus de 49cc non immatriculées, plus de 18 000 demandeurs ont été enregistrés, selon le ministre des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens, Yankhoba Diémé. Ce chiffre, qui représente le total des cartes grises émises en 2024, témoigne de l’ampleur de cette campagne de régularisation. Le ministre a souligné l’importance de cette initiative face à la recrudescence des accidents de circulation, précisant qu’une circulaire a été émise suite aux recommandations des états généraux des transports.

Le ministre a également noté que certaines régions, comme Ziguinchor et Kaolack, ont montré des taux de régularisation remarquables, avec Ziguinchor affichant un taux de rejet de seulement 2 %. Cependant, il a relevé un faible taux de retrait des cartes grises, un point d’attention important.

Yankhoba Diémé, repris par Le Soleil, a expliqué que plusieurs préoccupations des acteurs des deux-roues ont été prises en compte, notamment le délai de l’enrôlement. Bien qu’il ait rejeté la demande de prorogation de la date limite, le ministre a reconnu que les sites de recensement étaient encore limités. Il a assuré que des efforts sont faits pour améliorer l’accessibilité, notamment en mettant en place une commission itinérante dans les régions éloignées.

Pour répondre aux besoins de la jeunesse et faciliter le processus, le ministre a lancé la plateforme Bindou.Mitta, une plateforme numérique gratuite permettant aux détenteurs de motos de réserver leur date d’immatriculation. Accessible via un smartphone, cette plateforme a été conçue pour offrir une expérience simple et digitale, avec un tutoriel vidéo pour guider les utilisateurs. Le ministre a insisté sur l’importance de cette régularisation pour des raisons de sécurité publique, soulignant qu’il n’y avait pas d’alternative.