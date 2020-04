Incroyable : Le populeux Rond-Point Keur Massar se vide de son monde (Photos)

Le préfet du département de Pikine, M. Moustapha Ndiaye, avait interdit le 06 Avril 2020 passé et jusqu’à nouvel ordre, tout stationnement de véhicules, cyclomoteurs et autres, au niveau du rond-point de Keur Massar.



Mais toutes activités commerciales, à l’exception de la vente de denrées de consommation courante sur un rayon de 500 m de part et d’autre du rond-point et au marché Aïnoumady ont été interdits. La mesure, il faut le dire, a été prise au lendemain de l’annonce de 5 personnes testées positives au covid-19.



Le rond-point de Keur Massar est l’un des endroits les plus fréquentés de Dakar. Des milliers de personnes le fréquente tous les jours et constituait une bombe à retardement. Voilà qui justifie la mesure prise par l’autorité administrative pour freiner la propagation du virus avant qu’il ne soit trop tard.



Sur place, le décor a totalement changé. Cette place jadis bondée de monde est presque vide. Les populations riveraines saluent la mesure de même que les commerçants qui souhaitent, cependant, des mesures d’accompagnement.