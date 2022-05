Incroyable…un retraité condamné pour avoir des parfums chez Auchan !

Le vieux Oumar Diop a été condamné, hier, à une peine ferme de 10 jours par le juge du tribunal d’instance de Dakar. Il est reconnu coupable de vol portant sur 2 flacons de parfum au préjudice du supermarché Auchan.

Même s’il a plaidé la démence à la barre du tribunal d’instance des flagrants délits de Dakar, le vieux Oumar Diop a néanmoins été condamné à une peine de 10 jours ferme par le juge. Il comparaissait pour des faits de vol portant sur deux flacons de parfum au préjudice de Auchan. Des faits qu’il a réfutés à la barre arguant être atteint de crise d’épilepsie.

«J’habite à liberté VI. Ce jour-là, je me suis rendu à Auchan Liberté 6 extension pour faire quelques courses. Alors j’ai pris deux flacons de parfum que j’ai gardés dans ma poche pour ensuite continuer mes achats. Au rayon des rafraîchissements, j’ai pris quelques bouteilles de boisson pour me diriger ensuite à la caisse. J’avais complétement oublié les parfums que j’avais gardés dans ma poche et j’ai juste payé les boissons. Mais avant même que j’atteigne le seuil de la porte, l’agent m’a interpellé pour me le signaler. J’ai tenté de lui parler de ma maladie mais en vain. J’avais même collaboré pour payer mais il m’a exigé de payer une amende de 20.000 Francs en sus du coût des parfums. Ce que j’ai refusé», explique le prévenu au juge.

Non sans expliquer les situations dans lesquelles il vit : «Depuis ma retraite, je suis éleveur de Ladoum. Je vis seul chez moi. Je souffre de l’épilepsie et je fais tout le temps des crise». Convaincu de la constance des faits, le délégué du procureur a requis l’application de la loi pénale. Le juge, en rendant son délibéré, a reconnu Oumar Diop coupable des faits de vol avant de lui coller une peine ferme de 10 jours.

Source : Actusen