Inde : un Nigérian séquestré et privé de nourriture…meurt de faim

Un citoyen nigérian de 30 ans, Michael Emenike Madueke, est mort dans un hôpital indien après avoir été retrouvé alité et sous-alimenté par la police dans un appartement de Ghaziabad, dans l’Uttar Pradesh.

Un militant nigérian, Kennedy, a déclaré que le défunt, un vendeur de pièces automobiles, est mort de maltraitance et de faim après avoir été retenu contre son gré pendant environ huit mois par son bailleur pour non-paiement de loyer.

Selon la presse locale, Michael a été expulsé de l’appartement qu’il louait et détenu dans un autre appartement à SG Impressions, contre sa volonté, où il était régulièrement battu et privé de nourriture. Il ne survivait que d’eau.

« Michael n’a été retrouvé qu’après que son frère ait envoyé la somme due depuis son pays. Lorsque son frère au Nigeria a transféré 42 000 roupies au propriétaire (M. Omveer Rahul), on a découvert son état d’incarcération et de traitement. Lors de son transport à l’hôpital après avoir été secouru, il a succombé aux mauvais traitements et est mort », a déclaré Un-Fair Web dans un message publié le dimanche 20 juin.

La Nigerian Citizens Welfare Association, un groupe d’expatriés dirigé par Kennedy, a enregistré des vidéos du « sauvetage » dans l’appartement.

La vidéo montre la peau de Michael collée aux os de son épaule. On l’entend dire : « Il veut plus d’argent tous les jours. »

Dans les vidéos postées par Un-Fair Web, on peut entendre un autre homme dire qu’ils l’ont nourri : « Que veux tu d’autre ? »

Cependant, la police a déclaré qu’elle n’avait pas encore trouvé de preuves pour étayer l’accusation. Le médecin qui l’a examiné en premier n’a constaté aucune blessure externe.

Selon The Telegraph, un policier de Nandgram a déclaré avoir reçu un appel d’urgence samedi après-midi.

« Il vivait avec la famille d’un certain Rahul dans cet appartement depuis trois mois. La porte n’était pas fermée à clé lorsque nous sommes arrivés. Son ami Charles Kennedy de Greater Noida et quelques autres Nigérians étaient présents et l’ont emmené à l’hôpital avec notre aide. »

Rajeev Tyagi, directeur médical de l’Apex Multi Specialty Hospital de Ghaziabad, qui s’est d’abord occupé de Michael, a déclaré au Telegraph que la respiration de Michael était faible, sa saturation en oxygène était de 79 et son pouls de 44.