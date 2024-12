Indemnisation des victimes : Le parti ADAE/J interpelle le gouvernement

Le parti ADAE/J félicite le Premier Ministre Ousmane SONKO pour sa brillante prestation lors de sa Déclaration de Politique Générale tenue le 27 Décembre 2024 à l’assemblée nationale et encourage le gouvernement à apporter toute la lumière sur la vente illegale de la maison de fonction du Président de l’Assemblée Nationale si ainsi que sur toutes les autres prédation foncière commis sous l’ancien régime et invite l’État à sévir sans pitié contre les coupables.

Par ailleurs, le parti ADAE/J invite les autorités à rectifier leur volonté d’indemniser des anciens détenus de PASTEF « victimes » des violences entre 2021 et 2023 ; indemnisation basée sur de l’illégalité du clientelisme et du népotisme en utilisant les ressources de L’État, d’après les informations que nous avons obtenues.

En effet, l’argent du contribuable ne peut et ne doit être utilisé pour récompenser des militants d’un parti politique, en dehors de l’autorisation des sénégalais à travers la démocratie représentative.

Effectivement, même si le PASTEF a le droit de récompenser ses militants qui se sont battus pour leur parti, quels que soient les moyens utilisés, légaux ou illégaux, autorisés ou non autorisés, bons ou mauvais, moraux ou immoraux, violents ou pacifiques, il ne peut le faire qu’avec l’argent du parti PASTEF, au siège de PASTEF.

En outre, la plupart de ces responsables de PASTEF ont une responsabilité civile et pénale vis à vis de l’Etat qui a subi des préjudices matériels et financiers énormes mais aussi vis à vis des particuliers dont leurs entreprises, leurs commerces, leurs biens ont été brûlés, volés et saccagés par ces militants de PASTEF qui continuent d’assumer leurs rôles dans cette affaire sur les réseaux sociaux.

Encore que « Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ». PASTEF ne peut pas violer les lois de l’Etat, brûler les bien de l’Etat et des particuliers, s’attaquer aux Forces de Défense et de Sécurité de l’Etat, être blessé en l’espèce et accéder à des réparations de ce même État qu’ils ont mis à sac, saccagé et brûlé.

Aussi, logiquement, il faudrait attendre l’issue des procédures qui seront enclenchées contre toutes les personnes dont les responsabilités sont à déterminer dans ces meurtres, assassinats, homicides involontaires, saccages, vols et incendies suite à l’annulation de la loi d’amnistie qui a été annoncée par le Premier Ministre pour pouvoir songer à des indemnisations.

Ainsi ce sera à la fin de ces procédures judiciaires suite à l’annulation de la loi que toutes les responsabilités seront situées afin de voir qui est coupable et qui ne l’est pas et qui mérite d’être indemnisé ou non.

Enfin, il faudrait, en dehors de ces détenus de PASTEF blessés et éventuellement declarés innocents par le juge, commencer d’abord à recenser les victimes dont leurs maisons ont été incendiéess, leurs véhicules brûlés, leurs commerces saccagés et volés et qui n’ont posé aucun acte contre le gouvernement, les autorités, les FDD et les Institutions.

Nous souhaitons une bonne adresse de fin d’année à son Excellence Monsieur le Président de la République du Sénégal Bassirou Diomaye Faye et souhaitons une bonne fin d’année à tous nos chers compatriotes.

Fait pour communiqué le 31 Décembre 2024

Me Diaraf SOW Président de l’Alliance Démocratique pour une Afrique Émergente/Joowléene