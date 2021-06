Inondations…Macky pour la mise en place d’un dispositif national de prévention et de lutte

La lutte contre les inondations continue de se poser avec acuité au niveau des plus hautes autorités du pays. Cette question a été évoquée hier, lors de la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres. Le communiqué qui sanctionne cette rencontre indique en effet que «sur la problématique de la gestion préventive des inondations, le président de la République demande au ministre de l’Eau et de l’assainissement de mettre en place le dispositif national de prévention et de lutte contre les inondations, en actualisant avec les ministères et structures impliqués la matrice de suivi des actions prioritaires».

Soucieux des dégâts que cause l’hivernage, le Président Macky Sall a rappelé «l’impératif de finaliser sans délai les opérations pré hivernales avec l’Onas et les collectivités territoriales, mais surtout de veiller à la fonctionnalité optimale des travaux et ouvrages d’assainissement réalisés à Keur Massar, dans le cadre du Progep 2 qui vient de disposer d’un financement notable de 83 milliards de francs Cfa».