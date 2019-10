Italie : Vol à la ferme, un Sénégalais arrêté

Dans la soirée du 26 octobre dernier, des agents de la Police d’Etat du Département de l’Aviation, dans le cadre d’un service de prévention et de contrôle du territoire, visant à lutter contre la criminalité prédatrice en milieu rural, ont arrêté un Sénégalais de 27 ans, pour vol aggravé.

Vers 19h30, les agents sont intervenus à Via Ascoli, dans une ferme, à la demande du propriétaire, pour vol en cours. Sur place, les policiers ont trouvé une camionnette blanche, correspondant au signalement émis. Et un homme non européen tentant de s’échapper. Au même moment, un autre homme noir a été vu grimpant par-dessus la clôture pour s’enfuir vers les champs.

La camionnette avec une plaque d’immatriculation appartenant à une autre voiture, a fait l’objet d’une saisie et d’une fouille. À bord, plusieurs objets ont été retrouvés : un téléviseur, un poêle électrique, trois bouteilles de gaz, dont des bidons de carburant agricole, un système stéréo, un déshumidificateur.

Tout le matériel reconnu par le propriétaire de l’entreprise, a été restitué immédiatement. Et, le Sénégalais a été placé sous mandat de dépôt par le Procureur, à la Maison Circumdariale locale. Des enquêtes sont en cours pour identifier le complice, rapporte lattacco.it, visité lundi par Senego.