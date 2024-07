Jordan Bardella (RN) : «Les français ont fait naître un espoir sans précédent»

Vainqueur au premier tour des législatives en France avec plus de 33% des voix, Jordan Bardella et ses alliés remercient les français « qui ont fait honneur à notre démocratie. »

« Je tiens à les en remercier. À nouveau trois semaines après les élections européennes qui ont entrainé la convocation de ces élections législatives anticipées, ils ont rendu un verdict sans appel et confirmé leurs aspirations claires au changement en portant les candidats du rassemblement national et de ses alliés en tête en leur permettant d’accéder au second tour dans une écrasante majorité de circonscriptions. Les français ont fait naître un espoir sans précédent. Je veux leur exprimer ma gratitude », reconnaît Bardella dans un discours après les résultats qui demande à rester mobilisé dans un ultime effort dimanche 07 juillet prochain. Selon le successeur de Marine Le Pen, le vote de dimanche prochain reste le plus déterminant de la 5ème République. À l’évidence, au regard des résultats, Bardella estime que le camp présidentiel « encore largement désavoué aujourd’hui, n’est plus en mesure de l’emporter. »

Aussi, poursuit-il, le score élevé de l’extrême gauche soulève des inquiétudes majeures. ». Pour le président du RN, « le choix est clair et deux chemins s’offrent à la France : l’une rassemblée derrière Jean Luc Mélenchon qui conduira le pays dans le désordre à l’insurrection et la ruine de notre économie. De l’autre, l’union nationale que j’ai l’honneur de conduire avec Marine Le Pen ». Cette alliance inédite motivée par l’intérêt national, est désormais l’unique rempart républicain et patriote qui veut faire gagner la France, protéger nos institutions, rétablir la sécurité et traiter la paix sociale et défendre le travail.

Cette extrême gauche dangereuse a fait le choix de candidats communautaristes aux propos et attitudes inacceptables. Des propos ouvertement dans son projet : désarmer la police, ouvrir grandement les vannes de l’immigration, abolir la lutte contre les squats ainsi que la loi de lutte contre le séparatisme islamiste. Désormais sans limite morale, injurieux à l’égard des institutions et de tous ceux qui pensent différemment d’eux, monsieur Mélenchon et ses amis font courir à notre nation un péril existentiel.

« J’appelle donc ce soir, tous les français attachés à leurs libertés, au redressement de la France, à me rejoindre pour amplifier la dynamique et faire gagner l’union nationale face à ceux qui s’entendent de nous diviser : abîmer l’ordre public et bafouer nos valeurs. Dimanche prochain, que les électeurs nous accordent une majorité absolue pour redresser le pays! J’entends être le premier ministre de tous les français à l’écoute de chacun et de chacune, respectueux des oppositions, ouvert au dialogue et soucieux à chaque instant de l’unité de la nation », ajoutera Bardella qui dit être le PM du quotidien, celui qui placera dans ses grandes priorités la défense du pouvoir d’achat, le rétablissement de l’ordre et de la sécurité partout sur le territoire et bien sûr la reprise en main de notre politique migratoire, de la cohabitation, respectueux de la Constitution et de la fonction du président de la République, mais intransigeant sur la politique que son mouvement entend mettre en œuvre au service de la France et au service des français.