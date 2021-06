Journée de lutte contre la drogue…Ansoumana Dione interpelle Macky

Journée Mondiale de Lutte contre la drogue : Ansoumana DIONE évoque l’enfer des toxicomanes sénégalais.

Ce samedi 26 juin 2021, est célébrée, à travers le monde, la Journée internationale de lutte contre la drogue. A cette occasion, Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM) attire l’attention des autorités, sur l’enfer des toxicomanes sénégalais, livrés à eux-mêmes, sans assistance.

En réalité, la façon dont le Sénégal célèbre cette Journée, ne contribue aucunement à la lutte contre la drogue. Car, des milliers de familles vivent dans le désarroi, sans que l’Etat du Sénégal ne développe des politiques pour la prise en charge et la réinsertion sociale des toxicomanes. Chaque année, notre pays ne fait que du cinéma pour marquer cette Journée.

C’est pourquoi, Ansoumana DIONE appelle les autorités gouvernementales à plus de respect et de considération à l’endroit des toxicomanes. Au Sénégal, beaucoup de personnes sont emprisonnées pour consommation de drogue, alors que leur place est dans des centres de cure comme celui construit à Darou Mousty en 2004 et non fonctionnel, jusqu’ici.

La drogue est l’une des causes des maladies mentales. Malheureusement, notre jeunesse reste confrontée à cette problématique pour laquelle le régime du Macky SALL ne fait aucun effort pour soulager les populations. Ainsi, c’est l’avenir de notre pays qui est menacé car, aucun pays ne peut se développer avec des jeunes, prisonniers de la drogue.

Rufisque, le 26 juin 2021,

Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM)