Journée des droits de l’enfant : Le message du président Macky Sall

La Journée Internationale des Droits de l’Enfant est célébrée ce lundi 20 novembre. Au Sénégal, le Président Macky Sall, invite à des actes forts.

« La Journée mondiale de l’enfance célébrée ce jour offre à chacun et chacune d’entre nous une belle occasion de sensibilisation aux droits de l’enfant mais aussi de transformer cette date en actes concrets en faveur des enfants partout dans le monde. Je salue les efforts et l’engagement du Gouvernement pour apporter le message de la Convention au plus près des enfants dans les communautés où ils vivent. Ensemble continuons à œuvrer pour une inclusion des enfants en situation de handicap par l’amélioration de leurs conditions de vie et la facilitation de leur accès aux services essentiels », a écrit le chef de l’Etat sur X (anciennement Twitter).