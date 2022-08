Journée nationale de l’arbre : L’ISEP de Bignona s’illustre encore

La 39ème édition de la journée nationale de l’arbre a été célébrée ce 7 Août 2022 sur l’ensemble du territoire national. Les acteurs du domaine, les autorités territoriales et administratives se sont tous mobilisés pour marquer cette journée. A Bignona, l’institut supérieur d’enseignement professionnel (ISEP) qui déroule une filière en gestion d’exploitation agroforestière n’a pas manqué de célébrer cette journée.

La veille déjà, les apprenants et la direction de l’ISEP de Bignona ont planté une cinquantaine d’arbres dans l’enceinte du poste de secours et d’incendie des sapeurs pompiers de Bignona. Pour les étudiants, le fait de descendre sur le terrain est très important pour eux car cela leur permet de mettre en pratique leurs connaissances en la matière.

C’est aussi une occasion pour eux de faire la promotion de leur filière et de leur institution. Pour la direction de l’ISEP de Bignona, le choix du site n’est pas fortuit. C’est une manière de rendre hommage aux sapeurs pour le travail important qui font dans le département mais aussi en tant partenaire de l’ISEP, c’est un motif supplémentaire pour mener cette action dans leur camp.

Mieux, l’ISEP a un volet service à la communauté et endroit ne pouvait être plus communautaire que dans une institution au service de la communauté comme le camp des sapeurs. Des goyaviers, des plantes d’agrume et le linké sont les espèces qui ont été plantées et les sapeurs se sont engagés à faire le suivi et l’entretien des arbres pour que l’action de l’ISEP ne soit pas vaine.

L.BADIANE pour Xibaaru