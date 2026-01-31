Justice militaire : Prestation de serment de 220 assesseurs et défenseurs

La cérémonie de prestation de serment des assesseurs, défenseurs, greffiers et commis-greffiers de la justice militaire s’est tenue ce vendredi 30 janvier 2026 au Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Dakar.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, ces personnels sont tenus de prêter serment avant toute prise de fonction et à l’ouverture de leur première audience. Cet acte solennel constitue une étape essentielle dans l’exercice de leurs missions au sein de la justice militaire.

Au total, 220 militaires et paramilitaires ont prêté serment devant cette juridiction ordinaire à formation spéciale.

Ouvrant la cérémonie, le Président du Tribunal militaire a rappelé l’objet de la rencontre avant de donner la parole au Procureur de la République. Dans son réquisitoire, ce dernier a souligné l’importance et la portée symbolique de la prestation de serment, tout en réaffirmant sa confiance dans l’engagement des futurs assesseurs et défenseurs militaires et paramilitaires, guidés par les valeurs d’honneur, de devoir et de responsabilité.

Intervenant à son tour, le représentant du Bâtonnier de l’Ordre des Avocats a mis en exergue le rôle central de la juridiction militaire dans l’administration de la justice, insistant particulièrement sur le respect scrupuleux des droits de la défense.

Reprenant la parole, le Président de l’audience a rappelé le rôle fondamental des assesseurs et jurés, appelés à statuer exclusivement en conformité avec la loi et en toute indépendance. Il a précisé que leurs voix sont délibératives et qu’ils sont astreints au secret professionnel, conformément aux dispositions de l’article 63 du Code pénal sénégalais.

À l’issue des différentes interventions, le tribunal a procédé à l’appel des différents corps, par ordre de préséance, pour la réception officielle des serments.

Enfin, le chef de la Division de la Justice militaire a profité de cette cérémonie pour présenter le bilan des activités judiciaires militaires de l’année 2025. Il a également invité les assesseurs et défenseurs nouvellement investis à jouer un rôle actif de relais dans la sensibilisation des personnels aux règles et au fonctionnement de la justice militaire.