Drame à Diamniadio : Deux enfants portés disparus…retrouvés morts dans un véhicule

La découverte glaçante a été faite hier vendredi vers 19 heures à Sébi Ponty. Un garçon et une fillette âgés respectivement de 3 et 5 ans, portés disparus depuis la matinée du vendredi, ont été retrouvés sans vie dans un véhicule.

Les parents des victimes, sous le choc, demandent que la lumière soit faite sur cette affaire qui éclabousse toute la commune de Diamniadio, selon Seneweb qui donne l’information.

Après les constatations d’usage faites par la gendarmerie, les deux corps sans vie ont été acheminés dans un hôpital de la place pour examen.