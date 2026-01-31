Rencontre Sonko-Ums : La réaction de Babacar Bâ du Forum du Justiciable

Babacar Bâ, le patron du Forum du Justiciable, semble outré par l’audience qui a eu lieu, hier vendredi, entre l’Union des magistrats du Sénégal (Ums) et le premier ministre Ousmane Sonko. Une rencontre qui intervient 48 heures après la vigoureuse sortie de Ousmane Sonko sur la Justice et la magistrature.

«Cette démarche de l’Union des magistrats du Sénégal consistant à rencontrer le premier ministre Ousmane Sonko, à la suite de ses sorties publiques parfois mettant en cause certains magistrats sénégalais, moi je pense que cette rencontre aujourd’hui n’honore pas la magistrature sénégalaise», a martelé M. Bâ. Pour lui, cette rencontre donne l’impression que l’Union des magistrats du Sénégal s’éloigne même de sa mission première qui doit rester la défense des intérêts moraux et de la dignité du corps judiciaire.

«Cette démarche de l’Ums pose problème, parce que les propos du premier ministre Ousmane Sonko, tenus à l’endroit de certains magistrats, de par leur gravité et leur caractère attentatoire à l’honneur de certains magistrats, auraient dû appeler de la part de l’Ums une réaction de fermeté, de principe protectrice de l’institution judiciaire plutôt que d’entamer une démarche perçue comme conciliatrice et qui donne l’impression qu’on a un pouvoir judiciaire très proche de l’exécutif», estime-t-il dans des propos repris par Seneweb.