Kadialy Gassama rend hommage au magistrat Ndongo Fall

Triste nouvelle, le magistrat à la retraite, Ndongo Fall a été rappelé à Dieu. Son décès est survenu ce mardi 13 août à Dakar. Attristé par la nouvelle, Kadialy Gassama a tenu à rendre hommage au brillant magistrat émérite.

« J’ai été consterné, l’orque que j’ai appris le rappel à Dieu du président Ndongo Fall ,un cher ami, brillant intellectuel, un homme d’une amabilité et d’un humanisme extraordinaires. Sa bonté était époustouflante. Magistrat émérite de son état et auteur de plusieurs ouvrages juridiques et de sciences politiques, Ndongo Fall à été discrètement à la base du dénouement de beaucoup de crises dans notre pays .Il a jeté les bases juridiques solides de la cour commune de justice et d’arbitrage de l’OHADA. Cet enfant de la République mérite un hommage national. Puisse le tout puissant lui accorder le paradis céleste. Amine », a écrit Kadialy Gassama dans une note parvenue à Xibaaru.