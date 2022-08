Kaffrine : Des Apéristes interpellent Macky sur la cas Abdoulaye Saydou Sow…un homme « dangereux »

Lettre ouverte au Président de la république, Macky Sall.

M. le Président,

Je suis très désolé de vous écrire par voie de presse, mais c’est la meilleure garantie que mes mots puissent vous parvenir. Je m’efforcerai, de vous parler, aussi franchement, que possible, et vous faire part de notre désolation, suite aux agissements sectaires et conflictuels d’un homme dangereux et cynique sans valeurs ni retenue, Abdoulaye Saydou Sow.

Il a écarté, tous les authentiques militants de L’APR, pour faire main basse sur la région, par des pratiques malsaines faites de violence, de complots, de manœuvres et de manipulations.

Lui, le transhumant, que nous avons battu avec une coalition bien organisée aux législatives de 2012 et aux locales de 2014.

Il a réussi à disloquer la famille BBY, avec le foisonnement de candidatures, qu’il a suscitées dans notre camp. Adama DIOUF étant liquidé comme Assane DIOP. Babacar CISSE contre Baye NIASS CISSE à Nganda. Moustapha Badiane contre Sette DIOP à Diockoul. Aliou DIANE contre TAKHA DIANE à Kahi. Cheikh WILLANE son homme contre le Maire Cheikh GUEYE.

A Birkelane, Dr Oumar Sarr contre Makhtar Dia et Aliou Lo contre Mohamed ka. Dans le département de koungheul, non content d’avoir éliminé de vos tablettes, Yaya Sow par des manœuvres saugrenues, il lui trouve un adversaire au local Madiama Seck, il embrasse Mayacine Camara pour l’étouffer avec Alioune Badara LY, créant une situation explosive dans la commune. Ce qu’il a fait dans le département de Kaffrine a été reproduit dans toute la région créant scissions , conflits, violences, démissions et une chute libre de l’électorat autant aux locales que lors des dernières législatives.

Cet homme écarte tous ceux qui insufflaient du sang neuf au Parti et à la Coalition BBY. Je reviens sur MBirkelane, là-bas, la virulence de son combat contre le Ministre Aliou SOW, vous a fait perdre un potentiel allié, qui fût votre proche.

Idem pour Babacar GAYE et sa famille politique, qui l’ont porté dans un passé récent ; et qu’il a attaqué dans ses meetings lors des locales, les emmenant à voter contre vos candidats.

Fort de sa nouvelle fortune, lui qui dit, que c’est sa richesse démesurée qui l’a élu. Oui, il est opulent avec le bamboula, dont il a fait montre du COUD, au Ministre de l’urbanisme, du logement et de l’hygiène publique. Il fonde une fortune inestimable sur la misère de nous autres sénégalais, en construisant à KAFFRINE une maison évaluée des centaines de millions. Il s’est aussi tapé d’autres villas, à coups de millions à Mermoz, l’une, il l’occupe avec sa famille estimée à des chiffres qui donnent le tournis.

Il s’est octroyé une voiture de plusieurs dizaines millions, faisant croire aux gens, que c’est un cadeau de votre part m, pour lui témoigner votre gratitude?

Sa femme conduit une rutilante 4/4 estimée à des dizaines de millions, son fils aîné, accusé d’avoir perdu 17 millions pendant les locales dans son véhicule 4/4 de l’UGC devenu SONAGED. SA, alors que ce service au niveau de Kaffrine n’a ni siège, ni véhicule.

Cet homme, qui a été informateur de Tanor DIENG, avant de rallier le PDS en 2002 bien après la défaite du PS aux législatives de 2001 face à Babacar GAYE.

Écrasé aux locales de 2014, par notre coalition BBY, après qu’il ait fini de trahir la liste SOPI, il se résolut à rejoindre l’APR et BBY en 2016 quelques jours avant le référendum.

Vous l’avez responsabilisé, au détriment de ceux qui vous ont porté au pouvoir et fait gagner en 2012 et 2014. Ceux qui le connaissent, même ses compatriotes kaffrinois, rient à gorge déployée en apprenant ses ambitions présidentielles.

Il prépare son agenda personnel en se positionnant comme l’homme fort de la région en installant son propre réseau contre les hommes et les femmes du Parti.

Seuls les jeunes résistent à sa puissance financière indue et corruptrice. Il répétait à qui veut l’entendre qu’il n’y a pas d’opposition à kaffrine. Le résultat des urnes du 31 juillet 2022 dit tout le contraire. La coalition BBY est en chute libre électorale avec 61% contre 31% pour YEWWI malgré les moyens exorbitants mobilisés : beaucoup d’argent distribué, des dizaines de véhicules pickup loués, pour la campagne, puis le déploiement des électeurs vers les centres de votes, dont certains ont préféré le sanctionner sévèrement et plus de centaines de tonnes de riz achetés et distribués comme appât aux électeurs à l’avant-veille et à la veille des élections. Tout cela s’est écroulé comme un château de cartes.

Pour cacher la disgrâce dont il est l’unique artisan, Abdoulaye saydou Sow se permet de crier victoire alors qu’il y a défaite.

Il est l’unique responsable de cette déconvenue.

Il est tant de mettre le holà à son insolence et à sa boulimie financière rebutante à tout esprit sensé, sinon attendez à perdre le bastion de Kaffrine comme partout ailleurs dans les grandes villes à cause des opportunistes qui vous ont mis en mal avec vos militants et sympathisants.

Vous serez, alors seul à faire face car ils auront déjà bien huilé la machine pour la réalisation d’un calendrier maladroitement caché.

Merci Monsieur le Président !

Votre militant dévoué, resté debout dans les principes fondateurs de l’APR.

BILAL CISSE APR KAFFRINE