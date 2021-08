Kaolack…L’APR ouvre le feu sur Serigne Mboup

Très remonté contre Serigne Mboup, Abdoulaye Diop de l’APR ouvre le feu sur lui

Lettre ouverte à M. Serigne Mboup, Président de la Chambre de commerce de Kaolack.

Monsieur Mboup, vous avez encore manqué votre sortie. Mais quand on confond le business et la politique les manquements restent visibles. N’avez-vous plus d’espoir de gagner les élections locales sans Benno Bokk Yakar ?

Votre déclaration d’aujourd’hui sonne, selon moi, comme un manque de respect à l’endroit des responsables de la majorité Présidentielle au niveau local. Comment un candidat indépendant déclaré, à l’Insu de la coalition BBY et de la majorité, peut- il solliciter le soutien du Président de notre coalition sans, au préalable, échanger avec les responsables de cette organisation dont il sollicite un appui politique ?

Qui vous a dit qu’il manque de candidats sérieux dans notre coalition ?

Si vous sûr de vous-même, tracez votre chemin et que le meilleur gagne. N’êtes-vous pas berné par les tiraillements notés au sein de notre coalition qui sont d’ailleurs, source d’engouement ?

M. Mboup, pour dire vrai, personne ne comprend votre posture ; le Président Macky Sall vous a toujours choyé : en vous nommant Conseiller économique, les marchés que vous gagnez sous son régime, le Coeur de ville de Kaolack qui est une ‘vache laitière ‘ qui ne dit pas son nom dont vous gérez pour des années encore et j’en passe.

Donc, au regard de tout ça, M.Mboup, vous devez même plus demander au Président ce qu’il peut faire pour vous mais plutôt ce que vous devez apporter comme contribution à la réalisation de ses grands projets surtout à kaolack en quoi faisant en respectant ses lieutenants politiques et les soutenir si jamais le Président Macky choisit le candidat idéal au lieu d’engager le rapport de force qui,si on tâte le pouls, vous donne perdant sans surprise si jamais tous les responsables de la majorité font bloc.

Très sincèrement, j’avais beaucoup d’estime pour vous mais ça commence à s’effriter parce qu’après tout, le respect envers les responsables de BBY de Kaolack doit être noté dans le discours de toute personne qui veut accompagner Son Excellence Macky Sall.

Dans notre coalition, la discipline de parti s’impose.

Abdoulaye Diop responsable APR kaolack