Karim Wade a menti sur les juges et…a trompé Macky

Macky Sall ne voulait pas reporter l’élection présidentielle du 25 février. Des membres de son entourage proche ont même déclaré que le président s’apprêtait à rejoindre le Royaume du Maroc où sa famille avait déjà déménagé. Une info démentie par le Palais. Peut-être que Macky avait l’intention de quitter le pays pour mettre à l’aise son successeur comme l’ont fait les anciens Présidents Senghor, Diouf et Wade. Mais une seule personne l’a fait changer d’avis. Cet homme a accusé les juges de corruption et poussé Macky à annuler l’élection présidentielle.

Macky croyait vitaliser la démocratie en écoutant ses opposants…Et si ces derniers l’avaient trompé ?

Karim Wade a-t-il fait du grand n’importe quoi pour créer une situation de crise au Sénégal et mettre le Président « partant » dans l’embarras, rien que pour se « venger » ? Des observateurs ne croient plus à la bonne foi de Karim Wade qui a accusé des juges émérites. Jusqu’au moment où nous publions cet article, Karim Wade n’a jamais pu apporter une seule preuve de ses accusations.

Depuis le Qatar où il est en « exil doré », Karim Wade a réussi son coup. Il a réussi à mettre le Sénégal, sens dessus, sens dessous. Karim Wade est devenu le maître du jeu politique sénégalais en faisant reporter l’élection présidentielle. Quel coup ! Karim Wade se lève, accuse deux juges et le Sénégal s’emballe…N’est-ce pas bizarre ? Karim Wade démontre qu’il est un homme de manœuvre.

Soit le Président Macky Sall a été trompé ou soit ses partisans se sont rendus coupables d’avoir bêtement cru en Karim Wade. Il y a les deux. Macky Sall a été trompé par des individus qui ne se soucient guère de l’intérêt du Sénégal. Peu importe pour eux, que le Sénégal soit à feu et à flamme. Pour eux, seuls leurs intérêts comptent. Ils se sont alliés avec Karim Wade pour mettre le pays en ébullition.

Karim Wade a menti sur les juges. Il ne pouvait pas trouver arguments aussi scandaleux que la corruption des juges pour pousser le Président à annuler l’élection. Il a accusé les juges qui sont chargés de superviser l’élection présidentielle. Il a visé très haut pour que Macky agisse ainsi. Karim Wade est un ennemi de la République et il doit être accusé pour trahison à l’encontre des intérêts et de la stabilité du Sénégal.

Pauvre Macky Sall ! Ce bon Président qui a développé le Sénégal et qui avait prononcé un discours mémorable le 3 juillet 2023, a été sali par la mauvaise foi de Karim Wade. Les Sénégalais doivent soutenir leur Président et non le jeter en pâture. Le Président de la République qui a tant œuvré pour faire du Sénégal, un havre de paix, et qui l’a mis sur la voie de l’émergence.

Macky Sall veut s’assurer que derrière lui, le Sénégal soit entre les mains d’un homme soucieux de l’intérêt du pays. Il l’a toujours démontré. Durant tout le temps qu’il a été à la tête du pays, Macky Sall ne cesse de mettre en garde pour que le Sénégal ne tombe entre les mains d’aventuriers. Surtout que ces derniers sont à la solde de salafistes qui veulent contrôler le Sénégal, compte tenu de sa position stratégique et de ses ressources naturelles.

Donc, ce sont des individus qui ont des ambitions funestes pour le Sénégal. Ce que Macky Sall ne peut accepter. C’est sur ce registre qu’ont joué ceux qui combattent la candidature d’Amadou Ba dans le camp présidentiel et qui ont noué une alliance avec Karim Wade rien que pour mettre le Sénégal en ébullition. Sous ce registre, ils ont joué, ils ont gagné.

Macky Sall a été trompé car ils ont joué avec lui en lui faisant croire que le Sénégal est en train de tomber entre les mains d’aventuriers à l’issue de l’élection présidentielle du 25 février. Cela, Macky Sall ne saurait l’accepter. C’est pourquoi, tête baissée il est tombé dans le panneau et a cru aux mensonges qui lui ont été distillés.

Loin du Sénégal, Karim Wade réussit son coup. En alliance avec Karim Wade qui a monté une accusation plus que fallacieuse contre deux magistrats plus que, intègres. Rien que pour ça alors que Karim Wade est incapable d’apporter la preuve de ses accusations, les détracteurs d’Amadou Ba qui se trouvent dans le camp présidentiel ont réussi leur coup.

