Karim Wade, son père et sa mère, ont tué le PDS…héritage forcé d’un enfant gâté

C’est la fin du Parti Démocratique Sénégalais (PDS). Ce parti mythique est créé le 31 juillet 1974 par l’avocat Me Abdoulaye Wade, l’un des plus grands démocrates de l’Afrique et pionnier du libéralisme Africain. Ce vieux parti de près de 50 ans est en train de disparaître du champ politique par la voracité et la méchanceté du fils du fondateur qui a fait de ce parti libéral, un legs familial. Adoubé par son père et béni par sa mère, l’enfant prodigue qui croyait à son destin monarchique dans un Sénégal libre, s’est retrouvé seul, bien loin de chez lui…

Karim Wade est un piètre politicien et un fils indigne de son père qui a bâti un empire politique. Karim Wade a détruit une bâtisse politique de 50 ans pour ses ambitions démesurées. Au début des années 2000, lorsque son père devient Président de la République, Karim Wade débarque de Londres pour occuper son fauteuil d’héritier du Parti Démocratique Sénégal et de successeur de son père.

Durant les années où le PDS galérait dans l’opposition et subissait toutes sortes de brimades de la part du pouvoir socialiste, Karim lui vivait à Londres. Ce sont les militants de la première heure du PDS qui étaient aux côtés de Me Abdoulaye Wade qui subissaient les pires épreuves. A l’époque, ils broyaient du pain noir, alors que Karim Wade était dans son confort à Londres.

Karim a attendu que son père soit porté au pouvoir pour revenir s’installer au Sénégal. Petit à petit, il a tissé sa toile pour devenir l’homme le plus puissant du Sénégal sous le règne de son père. Encouragé par sa mère qui ne voulait pas qu’il parle une seule langue nationale, craignant que cela allait transformer sa tonalité vocale, Karim s’affirme comme étant le symbole de la dévolution monarchique…

Et son père a laissé faire… Karim Wade a transformé la République du Sénégal en une monarchie et son père s’est vu sanctionner par le peuple en 2012 malgré l’estime qu’il lui portait. Et Karim Wade ne s’arrête pas là. Le pouvoir perdu, il s’accroche au parti qu’il gère par téléphone depuis un pays tiers. Depuis sa sortie de prison, Karim Wade vit dans son exil doré au Qatar. Pourtant, c’est lui qui contrôle tout au PDS.

Karim Wade avait réussi de se défaire d’Idrissa Seck, alors Tout-puissant numéro 2 du PDS alors que Me Abdoulaye Wade venait d’accéder au pouvoir. Karim Wade s’est ensuite retourné contre Macky Sall à l’époque Premier ministre et qui était le directeur de campagne de Me Abdoulaye Wade en 2007. Karim Wade qui venait de monter la Génération du concret, s’est servi de cet instrument pour placer ses hommes de main et se débarrasser de tous ceux qui pouvaient lui faire ombrage au sein du PDS. Idrissa Seck, Macky Sall tour à tour out, Karim Wade s’en est pris à de grands ténors du PDS qu’il finira par virer de ce parti.

Karim est parvenu à détruire le PDS qui était ce puissant parti tant redouté et craint par ses ennemis naguère. Le PDS est rentré dans les rangs. Sa voix ne compte plus sur le paysage politique national. II est devenu un parti insignifiant. Tout cela par la faute de Karim Wade qui sans aucune expérience politique a voulu s’appuyer sur la position de son père pour s’emparer de l’appareil du PDS, et à partir de là, conquérir le pouvoir.

Le PDS est devenu un parti moribond par sa seule faute. Il a causé la perte du pouvoir du PDS à cause de ce projet si insensé à l’époque de dévolution monarchique du pouvoir. Le PDS, chassé du pouvoir, lui-même jeté en prison, avant qu’il ne s’exile au Qatar, Karim Wade a voulu gérer le PDS depuis le Qatar.

Absent du Sénégal depuis 8 ans, il rate une première élection présidentielle. Mais il s’entête à se présenter à une seconde 5 ans plus tard. Le résultat est sans appel. Son parti ne sera pas représenté à la présidentielle du 25 février 2024. Karim vient d’enterrer le PDS et ce, avec la complicité de son père et de sa mère. Quel triste sort pour ce parti qui a contribué à l’avancée des libertés démocratiques les plus majeures pour le Sénégal.

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn