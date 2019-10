Khadim Gadiaga très remonté contre…Modou Lo et Birame Gning

Pendant que Luc Nicolaï est à quelques pas de finaliser le combat royal devant opposer Modou Lo à Ama Baldé, la tension commence a monté dans l’entité du Rock des Parcelles.

En effet le nouveau président de l’écurie, Khadim Gadiaga ne cautionne pas la manière dont les combats sont négociés par Modou Lo et son manager et non moins beau-père, Birame Nguing.

« Si Birame Nguing signe sans consulter l’écurie, le combat n’aura pas lieu. Il faut que lui et Modou Lo respectent l’écurie Rock Energie. Le Directeur technique Alioune Dionne et le frère de Modou Lo, Ibou Diouf, sont venus me voir pour dire que personne, dans l’écurie, n’est au courant des démarches concernant Modou Lo. C‘est un manque de respect notoire à l’égard de l’écurie dans son ensemble. Quel que soit le promoteur, le combat n’aura pas lieu s’il est signé sans l’implication de l’écurie. C‘est moi qui le dis » a craché, noir de colère, le Président Khadim Gadiaga dans les colonnes de la Tribune.