Khalifa meurtri par l’image du jeune tué aux Parcelles

Je suis meurtri par les images du jeune homme qui a perdu la vie ce matin aux Parcelles Assainies, le drapeau national à la main. Les brutalités policières et l’usage disproportionné de la force publique doivent cesser.

Je me réjouis qu’ Ousmane SONKO soit rentré chez lui, sain et sauf. Le combat continue pour exiger la libération immédiate et sans condition de tous les prisonniers politiques !