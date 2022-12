Khalifa Sall : « Ce pays n’est plus sûr, personne n’est en sécurité »

Khalifa Ababacar Sall veut changer la manière dont marche le Sénégal. Selon le leader de Taxawou Sénégal, s’il s’est engagé en politique, ce n’est pas pour être président, mais pour servir ce pays.

« Taxawu Sénégal est une plateforme, mais c’est une famille aussi née dans la douleur, qui grandit dans l’épreuve, mais qui vaincra dans l’éternel. Barthélémy a raison, je refuse de faire de la communication et tapage…. Ce pays n’est plus sûr, personne n’est en sécurité. Qui aurait cru que le Président Macky Sall mettrait Pape Alé Niang en prison. Qui aurait cru que ce pays serait avec ces morts-là. Maintenant, les gens meurent comme des mouches. C’est de ce pays là dont on ne veut plus. Il ne faut pas en douter, nous serons candidat en 2024. Je vous l’avais dit de ma cellule, que je serais candidat.

Nous n’avions jamais pensé que le rabat d’arrêt serait suspensif et que maintenant, on allait l’abroger. La dernière modification de la loi organique concernant la Cour suprême est un aveu de faute du pouvoir actuel. Il faut savoir que le pouvoir, c’est une affaire de Dieu. Il ne faut jamais que les gens doutent un seul instant qu’on peut désespérer de ce pourquoi nous nous sommes engagés en politique. Ce n’est pas pour être président, mais pour servir ce pays », a déclaré Khalifa Sall lors de la cérémonie de lancement de la cellule des cadres de Taxawu Sénégal.